Жена Виктора Павлика призналась, что ее раздражает в певце

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова женаты с 2020 года, однако лишь недавно отгуляли свадьбу. Пара воспитывает сына Михаила.

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Украинская блогерша Екатерина Репяхова призналась, что ее раздражает в муже Викторе Павлике. Подробностями быта с музыкантом звезда соцсетей поделилась в программе "Люкс ФМ".

Оказалось, что Виктор Павлик складывает свои вещи не в тех местах. К тому же, семья сейчас живет в маленькой квартире, поэтому этот вопрос особенно волнует Екатерину.

"Это у нас такой очень острый вопрос. Страшно переезжать, потому что это большая финансовая история и какая-то ответственность. Потому что много сейчас ресурсов идет на развитие Миши. Мы занимаемся почти каждый день и это стоит недешево", — призналась жена Виктора Павлика.

Сейчас у украинского певца нет отдельной комнаты, поэтому его возлюбленная хотела бы, чтобы у них было отдельное пространство.

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова с сыном Фото: instagram.com/repyahovakate/

Между тем из хороших черт Павлика Екатерина назвала заботливость, ответственность и готовность сразу прийти на помощь.

"Он очень заботливый и ответственный. Очень радуюсь тому, что если надо что-то сделать, то это делается моментально. Если лампочка перегорела или что-то надо починить — делается моментально. Конечно, я не только за это его полюбила, но это одно из", — отметила Репяхова.

Екатерина Репяхова с сыном

Напомним, Екатерина Репяхова и Виктор Павлик сыграли свадьбу после четырех лет брака.

Также Фокус писал о последствиях операции на сердце, которую сделали Виктору Павлику.