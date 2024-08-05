Дружина Віктора Павліка зізналася, що її дратує в співаку

Віктор Павлік та Катерина Репʼяхова одружені з 2020 року, проте лише нещодавно відгуляли весілля. Пара виховує сина Михайла.

Related video

Українська блогерка Катерина Репʼяхова зізналася, що її дратує в чоловікові Віктору Павліку. Подробицями побуту з музикантом зірка соцмереж поділилася в програмі "Люкс ФМ".

Виявилося, що Віктор Павлік складає свої речі не в тих місцях. До того ж, родина наразі живе в маленькій квартирі, тому це питання особливо хвилює Катерину.

"Це у нас таке дуже гостре питання. Страшно переїжджати, бо це більша фінансова історія й якась відповідальність. Бо багато зараз ресурсів йде на розвиток Михасика. Ми займаємося майже щодня й це коштує недешево", — зізналася дружина Віктора Павліка.

Наразі в українського співака немає окремої кімнати, тому його кохана хотіла б, аби в них був окремий простір.

Віктор Павлік та Катерина Репʼяхова із сином Фото: instagram.com/repyahovakate/

Тим часом з хороших рис Павліка Катерина назвала турботливість, відповідальність і готовність одразу прийти на допомогу.

"Він дуже турботливий і відповідальний. Дуже тішуся тим, що якщо треба щось зробити, то це робиться моментально. Якщо лампочка перегоріла чи щось треба полагодити – робиться моментально. Звісно, що я не лиш за це його полюбила, але це одне з", — зазначила Репʼяхова.

Катерина Репʼяхова із сином

Нагадаємо, Катерина Репʼяхова та Віктор Павлік зіграли весілля після чотирьох років шлюбу.

Також Фокус писав про наслідки операції на серці, яку зробили Віктору Павліку.