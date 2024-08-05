79-летний Род Стюарт в компании жены и детей посетил вечеринку (фото)

Стюарт и его избранница Пенни Ланкастер женаты с 2007 года. Они дважды стали родителями, а всего у музыканта восемь наследников.

Related video

Легендарный британский певец и композитор Род Стюарт вышел в свет с женой и детьми. Об этом пишет Daily Mail.

79-летний Род Стюарт и 53-летняя Пенни Ланкастер посетили вечеринку со своей смешанной семьей в Лас-Вегасе.

Звездная пара позировала с 32-летней дочерью музыканта Рене от брака с моделью Рэйчел Хантер, когда они праздновали годовщину его бренда Wolfies Whisky.

29-летний сын певца, хоккеист Лиам, которого ему также родила Рэйчел, посетил вечеринку со своей женой Николь, на которой он женился несколько недель назад в Хорватии. Наследник Стюарта продемонстрировал бейсболку и черную футболку со штанами в тон.

Род Стюарт с родными Фото: Getty Images

Также к музыканту присоединился другой сын, 43-летний Шон, мать которого — первая жена Стюарта Алана Хамильтон.

Для выхода в свет хитмейкер выбрал белый костюм в тонкую полоску с рубашкой в горошек и дополнил образ ожерельем из бисера и туфлями.

Стюарт женат на Ланкастер с 2007 года, и они стали родителями сыновей Аластера, 18 лет, и Эйдена, 13 лет.

Род Стюарт с женой Фото: Getty Images

Избранница легендарного музыканта в этот вечер продемонстрировала легкое платье с леопардовым принтом и ряд браслетов, распустив свои светлые пряди.

Всего у Рода Стюарта восемь детей от пяти женщин: четыре дочери — Сара, 60 лет, Кимберли, 44 года, Руби, 36 лет, и Рене, 32 года, а также четыре сына: Шон, 43 года, Лиам, 29 лет, Аластер Уоллес 18 лет, и Эйден Патрик, 13 лет.

Напомним, Род Стюарт повторил свадебную клятву спустя 16 лет после бракосочетания.

Также Фокус писал о свадьбе сына Рода Стюарта в Хорватии.