С кого Дисней нарисовал Белоснежку: история непризнанного гения актрисы Хеди Ламарр

В этом году 9 ноября мир будет отмечать 110-летие Хеди Ламарр. Ее научный талант проиграл внешности, однако технологии, придуманные этой женщиной, сейчас активно используются во всем мире.

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Наверное, нет никого, кто бы не видел диснеевский мультфильм о Белоснежке и не восторгался тем, как красиво воплощена на экране эта сказочная героиня. Однако далеко не все знают, что свое лицо ей и Женщине-кошке "подарила" знаменитая голливудская дива Хеди Ламарр. Кто это такая и чем, кроме кино, она запомнилась, рассказал ресурс Global Citizen.

Гениальность в тени красоты

"Меня поразило, что эта женщина была гениальной, но ее прославляли за ее лицо, а не за ее ум", — рассказала по телефону изданию Александра Дин, режиссер документального фильма "Сенсация: История Хеди Ламарр", представленного несколько лет назад.

Фильм Дин, премьера которого состоялась на ежегодном кинофестивале TriBeCa, был призван спасти историю Ламарр и переключить внимание с одержимости мира внешностью звезды на понимание ее гениальности.

После изучения жизни Ламарр режиссер наткнулась на аудиозаписи интервью Forbes между Флемингом Миксом и Ламарр в 1990 году. Они и легли в основу фильма наряду с беседами с детьми актрисы, друзьями и экспертами-историками о ее жизни.

"Первое, что сказал Микс, было: "Я ждал 25 лет, пока вы мне позвоните, потому что у меня были записи. Эти записи являются основой истории Хеди", – вспоминает Дин.

Ламарр воплотила на экране самых соблазнительных красоток Фото: Getty

Кто же такая Хеди Ламарр?

Звезда родилась под именем Хедвиг Кислер в еврейской семье в Вене в 1914 году. Там она впервые начала сниматься в кино и даже появилась обнаженной в "Экстазе", фильме 1933 года. В 1934-м девушка вышла замуж за Фридриха Мандля — производителя боеприпасов, которого она подозревала в продаже продукции Адольфу Гитлеру и Бенито Муссолини. Три года спустя, переодевшись горничной, с драгоценностями, зашитыми в ее пальто, Ламарр сбежала из Австрии в США.

Упомянутый выше фильм "Экстаз" очень разозлил ее бывшего мужа, но принес ей мировую известность и привлек внимание Луи Майера, главы студии MGM, когда она покидала Австрию.

Майер предложил Ламарр ей работу с весьма скромной зарплатой. Хедвиг отказалась, но быстро пожалела о своем решении. Поэтому она купила билет и присоединилась к Майеру на корабле, следовавшем в США. К тому времени, как судно достигло Лос-Анджелеса, у Хеди Кислер было новое имя и один из самых высоких контрактов на зарплату ($3000 в неделю по сегодняшним меркам) для любой начинающей актрисы в Голливуде.

К 1940-м годам Ламарр стала одной из самых известных, гламурных звезд на "фабрике грез". Пока женщины и мужчины размышляли над секретом ее обаяния и внешности, девушка хранила секрет, который мало кого волновал: она была изобретателем.

Первый и единственный патент

Ее идеи варьировались от гладких конструкций крыльев самолетов до таблеток с шипучими напитками, чтобы солдаты на войне могли пить кока-колу.

Единственное запатентованное изобретение Хеди – "скачкообразное изменение частоты", телекоммуникационная технология, использующая код, который прыгает между различными частотами радиоволн. Такое "скачкообразное изменение" позволяет осуществлять сложную передачу защищенной информации между устройствами. Сегодня это – основа для беспроводных технологий, таких как Wi-Fi, военная связь, GPS и технология беспилотников.

Ламарр разработала эту технологию ради прекращения Второй мировой войны, после того как она услышала, что 80 детей погибли, когда немецкая торпеда попала в SS City of Benares, пассажирское судно, следовавшее из Великобритании в Канаду.

"Это было соломинкой, сломавшей спину верблюда. После этого она взяла это в свои руки и что-то сделала. Она понимала, что проблема радиосигналов заключается в том, что их можно заглушить. Но если бы вы могли заставить сигнал прыгать более или менее хаотично с одной радиочастоты на другую, то человек на другом конце, пытающийся заглушить сигнал, не будет знать, где он находится. Если они попытаются заглушить одну конкретную частоту, она может попасть на эту частоту на одном из своих скачков, но это будет только доля секунды", — поделился Ричард Роудс, автор книги "Безумие Хеди: Жизнь и прорывные изобретения Хеди Ламарр, самой красивой женщины в мире".

Она настойчиво продолжала воплощать свою идею, объединившись с композитором и другом Джорджем Антейлом, чтобы создать такую ​​секретную систему связи. В 1942 году актриса получила патент от правительства США на это изобретение. Ламарр даже подумывала покинуть Голливуд, чтобы присоединиться к Совету изобретателей в Вашингтоне.

Ламарр и Антейл отправили свой патент в ВМС США, надеясь, что их изобретение может дать стране преимущество в войне. Однако там к ее идее отнеслись несерьезно и посоветовали "просто продать военные облигации". Другие предположили, что она была шпионкой, укравшей изобретение у своего первого мужа. Никто не мог поверить в то, что настолько красивая женщина обладала невероятным умом. Из-за этого ее изобретение оставалось нетронутым почти десятилетие.

Фото: US Office of Patents/Wikimedia Commons

В 1950-х годах ВМС США все же заинтересовались разработкой "гидроакустических буев", связи между самолетами и подводными лодками, и обратились к идее Ламарр для разработки технологии. Она могла бы получить оплату за технологию, разработанную на основе ее запатентованной идеи, однако срок действияпатента истек, и Хеди не получила не только денег, но и признания за свою идею.

Жизнь в балансе

"Она пережила ужасный опыт пребывания в роли инопланетного врага, пытаясь при этом сражаться за свою страну… и более актуального опыта не найти", — сказала Дин.

Всю свою жизнь Ламарр находилась в крайне сложном положении. Когда она зарабатывала деньги для Голливуда, демонстрируя свою красоту, ее принимали как иммигрантку, а когда же пыталась выйти за рамки того, что общество считало приемлемым, ее избегали.

Фото: Getty

"Нам нужно сохранять настоящую веру в себя и признавать красоту собственного ума и личности в мире", — подчеркнула автор фильма об актрисе-изобретательнице.

Красота Хеди помогла ей сбежать и пережить Вторую мировую войну, выйти замуж несколько раз и родить троих детей. Однако она же помешала ей быть воспринятой всерьез как изобретательница. Тем не менее ограничения общества не остановили Ламарр.

"Для Хеди ее сила заключалась во внешности, но мне в ней нравится то, что это не мешало ей приходить домой вечером и изобретать ради чистой радости и чистой потребности в этом", — сказала Дин.

Фильм заканчивается тем, что Хеди читает своим детям стихотворение доктора Кента М. Кейта, ставшее знаменитым благодаря Матери Терезе, о необходимости "сделать это в любом случае".

"Люди часто неразумны, иррациональны и эгоистичны. Все равно прощайте их… То, что вы создаете годами, другие могут разрушить за одну ночь. Все равно творите", — прочитала Ламарр.

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