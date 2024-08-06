З кого Дісней намалював Білосніжку: історія невизнаного генія акторки Геді Ламар

Цього року 9 листопада світ відзначатиме 110-річчя Геді Ламар. Її науковий талант програв зовнішності, проте технології, вигадані цією жінкою, зараз активно використовуються в усьому світі.

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Напевно, немає нікого, хто б не бачив діснеївський мультфільм про Білосніжку і не захоплювався тим, як красиво втілена на екрані ця казкова героїня. Однак далеко не всі знають, що своє обличчя їй і Жінці-кішці "подарувала" знаменита голлівудська діва Геді Ламар. Хто це така і чим, крім кіно, вона запам'яталася, розповів ресурс Global Citizen.

Геніальність у тіні краси

"Мене вразило, що ця жінка була геніальною, але її прославляли за її обличчя, а не за її розум", — розповіла телефоном виданню Александра Дін, режисерка документального фільму "Сенсація: Історія Геді Ламар", презентованого кілька років тому.

Фільм Дін, прем'єра якого на щорічному кінофестивалі TriBeCa, був покликаний врятувати історію Ламар і переключити увагу з одержимості світу зовнішністю зірки на розуміння її геніальності. Після вивчення життя Ламар режисерка натрапила на аудіозаписи інтерв'ю Forbes між Флемінгом Міксом і Ламар 1990 року. Вони й лягли в основу фільму поряд із бесідами з дітьми акторки, друзями та експертами-істориками про її життя.

"Перше, що сказав Мікс, було: "Я чекав 25 років, доки ви мені зателефонуєте, тому що в мене були записи. Ці записи є основою історії Геді", — згадує Дін.

Ламарр втілила на екрані найспокусливіших красунь Фото: Getty

Хто ж така Геді Ламар?

Зірка народилася під ім'ям Гедвіг Кіслер у єврейській родині у Відні 1914 року. Там вона вперше почала зніматися в кіно і навіть з'явилася оголеною в "Екстазі", фільмі 1933 року. У 1934-му дівчина вийшла заміж за Фрідріха Мандля — виробника боєприпасів, якого вона підозрювала в продажу продукції Адольфу Гітлеру та Беніто Муссоліні. Три роки потому, переодягнувшись покоївкою, з коштовностями, зашитими в її пальто, Ламар втекла з Австрії до США.

Згаданий вище фільм "Екстаз" дуже розлютив її колишнього чоловіка, але приніс їй світову популярність і привернув увагу Луї Маєра, очільника студії MGM, коли вона залишала Австрію.

Маєр запропонував Ламар роботу із вельми скромною зарплатою. Гедвіг відмовилася, але швидко пошкодувала про своє рішення. Тож вона купила квиток і приєдналася до Маєра на кораблі, що прямував до США. На той час, як судно досягло Лос-Анджелеса, Геді Кіслер мала нове ім'я та один із найвищих контрактів на зарплату ($3 000 на тиждень за сьогоднішніми мірками) для будь-якої акторки-початківця в Голлівуді.

До 1940-х років Ламар стала однією з найвідоміших, найгламурніших зірок на "фабриці мрій". Поки жінки та чоловіки розмірковували над секретом її чарівності та зовнішності, дівчина зберігала секрет, який мало кого хвилював: вона була винахідницею.

Перший і єдиний патент

Її ідеї варіювалися від гладких конструкцій крил літаків до таблеток із шипучими напоями, щоб солдати на війні могли пити кока-колу.

Єдиний запатентований винахід Геді — "стрибкоподібна зміна частоти", телекомунікаційна технологія, що використовує код, який стрибає між різними частотами радіохвиль. Така "стрибкоподібна зміна" дає змогу здійснювати складну передання захищеної інформації між пристроями. Сьогодні це є основою для бездротових технологій, таких, як Wi-Fi, військовий зв'язок, GPS і технологія безпілотників.

Ламар розробила цю технологію заради припинення Другої світової війни, після того, як вона почула, що 80 дітей загинули, коли німецька торпеда влучила в SS City of Benares, пасажирське судно, яке прямувало з Великої Британії до Канади.

"Це було соломинкою, яка зламала спину верблюда. Після цього вона взяла це у свої руки і щось зробила. Вона розуміла, що проблема радіосигналів полягає в тому, що їх можна заглушити. Але якби ви могли змусити сигнал стрибати більш-менш хаотично з однієї радіочастоти на іншу, то людина на іншому кінці, яка намагається заглушити сигнал, не знатиме, де вона перебуває. Якщо вони спробують заглушити одну конкретну частоту, вона може потрапити на цю частоту на одному зі своїх стрибків, але це буде тільки частка секунди", — поділився Річард Роудс, автор книжки "Божевілля Геді: Життя і проривні винаходи Геді Ламар, найгарнішої жінки у світі".

Вона наполегливо продовжувала втілювати свою ідею, об'єднавшись із композитором і другом Джорджем Антейлом, щоб створити таку секретну систему зв'язку. У 1942 році актриса отримала патент від уряду США на цей винахід. Ламар навіть подумувала покинути Голлівуд, щоб долучитися до Ради винахідників у Вашингтоні.

Ламар і Антейл відправили свій патент у ВМС США, сподіваючись, що їхній винахід може дати країні перевагу у війні. Однак там до її ідеї поставилися несерйозно та порадили "просто продати військові облігації". Інші припустили, що вона була шпигункою, яка вкрала винахід у свого першого чоловіка. Ніхто не міг повірити в те, що настільки вродлива жінка мала неймовірний розум. Через це її винахід залишався недоторканим майже десятиліття.

Фото: US Office of Patents/Wikimedia Commons

У 1950-х роках ВМС США все ж зацікавилися розробкою "гідроакустичних буїв", зв'язку між літаками та підводними човнами, і звернулися до ідеї Ламар для розробки технології. Вона могла б отримати оплату за технологію, розроблену на основі її запатентованої ідеї, однак термін дії патенту закінчився, і Геді не отримала не тільки грошей, а й визнання за свою ідею.

Життя в балансі

"Вона пережила жахливий досвід перебування в ролі інопланетного ворога, намагаючись водночас битися за свою країну... і більш актуального досвіду годі й шукати", — сказала Дін.

Усе своє життя Ламар перебувала у вкрай складному становищі. Коли вона заробляла гроші для Голлівуду, демонструючи свою красу, її приймали як іммігрантку, а коли ж намагалася вийти за межі того, що суспільство вважало прийнятним, її уникали.

Фото: Getty

"Нам потрібно зберігати справжню віру в себе і визнавати красу власного розуму та особистості у світі", — наголосила авторка фільму про акторку-винахідницю.

Краса Геді допомогла їй втекти і пережити Другу світову війну, вийти заміж кілька разів і народити трьох дітей. Однак вона ж завадила їй бути сприйнятою всерйоз як винахідниця. Проте обмеження суспільства не зупинили Ламар.

"Для Геді її сила полягала в зовнішності, але мені в ній подобається те, що це не заважало їй приходити додому ввечері та винаходити заради чистої радості та чистої потреби в цьому", — сказала Дін.

Фільм закінчується тим, що Геді читає своїм дітям вірш доктора Кента М. Кейта, що став знаменитим завдяки Матері Терезі, про необхідність "зробити це в будь-якому випадку".

"Люди часто нерозумні, ірраціональні та егоїстичні. Все одно прощайте їх... Те, що ви створюєте роками, інші можуть зруйнувати за одну ніч. Все одно творіть", — прочитала Ламар.

Раніше Фокус писав, що названо найкрасивішу акторку всіх часів.