Эликсир молодости: звезды открыли для себя новый препарат против старения (фото)

Несмотря на то, что еще не все подводные камни использования препарата исследованы, знаменитости не боятся принимать его. Борьба за вечную молодость побеждает осторожность.

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Старение – такой же естественный процесс, как и расцвет молодости, однако многие знаменитости панически боятся новых морщин или первых признаков обвисания кожи. Неудивительно, что они ищут для себя любые способы удержать свежесть и красоту как можно дольше. Некоторые селебрити утверждают, что уже нашли для себя источник молодости, пишет Daily Mail.

Шоумен Джо Роган, семейство Кардашьян и модель Хейли Бибер принимают новый препарат против старения, который может увеличить продолжительность жизни. Речь идет о препаратах на основе НАД (никотинамидадениндинуклеотид). Эту молекулу вырабатывает человеческий организм, чтобы помогать создавать и защищать ДНК, генерировать энергию и строить новые клетки. Пока организм молод, он активно продуцирует НАД, однако с возрастом выработка постепенно снижается. Это, как показывают исследования, может быть одной из причин, по которым люди чувствуют себя хуже с возрастом.

Упомянутые выше знаменитости говорят, что продукт помогает им чувствовать себя более энергичными, молодыми и здоровыми.

Исследования на мышах показали, что повышение уровня НАД в организме может увеличить продолжительность жизни на 8%.

Несмотря на обнадеживающие результаты, ученые предупреждают, что им еще предстоит разработать продукт НАД, который организм мог бы использовать так же, как он использует НАД, производимый естественным образом.

Однако знаменитости не стали ждать завершения разработок.

"Я буду принимать НАД всю оставшуюся жизнь, и я никогда не состарюсь", — в шутку сказала модель Хейли Бибер, когда ей и Кендалл Дженнер ввели формулу продукта внутривенно.

Хейли Бибер Фото: Instagram haileybieber

"У меня больше энергии, я чувствую себя действительно бодрым. Я чувствую себя отлично", – добавил Джо Роган.

Джо Роган

"У этого препарата так много преимуществ, и мне это нравится", – говорит Кортни Кардашьян Баркер, назвав НАД "генетическим ключом к долголетию".

Кортни Кардашьян плхвасталась чудо-препаратом Фото: Instagram kourtneykardash

Хотя сам по себе НАД полезен, прием его в таблетках или внутривенно не всегда работает. Это связано с тем, что молекула настолько велика, что когда человек принимаете ее в таких формах, ей может быть трудно проникнуть внутрь клеток. Вместо этого она проходит, не влияя ни на какие изменения, и выходит с мочой

Это делает добавки НАД, внутривенные инъекции и напитки в том виде, в котором они есть сейчас, "довольно бесполезными", сказала Business Insider доктор Сабина Доннай, врач, которая исследует препарат для лондонской клиники долголетия.

Вместо добавок НАД ученые предлагают клиентам принимать добавки, которые организм может использовать в сыром виде для создания НАД изнутри. К ним относятся такие продукты как ниацин, никотинамидрибозид, никотиновая кислота и многое другое.

Ранее Фокус писал, что у препарата Оземпик, который богатые и знаменитые используют для похудения, обнаружился побочный эффект.

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