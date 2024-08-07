Дженнифер Гарнер показала, как приготовить смузи для супергероев (видео)

Актриса исполнила в супергеройском боевике роль Электры Начиос, куноити и наемной убийцы. Перед съемками Дженнифер приложила немалые усилия, чтобы быть в идеальной форме.

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52-летняя американская актриса Дженнифер Гарнер, сыгравшая Электру в "Дэдпуле и Росомахе", поделилась со своими подписчиками в Instagram рецептом напитка, благодаря которому супергерои остаются в форме.

"Коктейль "Электра". Отличный и сытный способ для всех супергероев — в плаще или без — начать свой день", — подписала Гарнер видео в соцсети, которое было частью ее серии кулинарных шоу Pretend Cooking Show.

В ролике бывшая жена Бена Аффлека в костюме своей героини из киновселенной Marvel готовит смузи на кухне, стилизованной под пещеру. Она смешивает ингредиенты, перебивает их в блендере и потом на камеру выпивает получившийся напиток. В подписи к видео звезда поделилась рецептом чудо-средства.

Для его приготовления необходимы порция протеинового порошка, столовая ложка молотого льняного семени, столовая ложка семян чиа, столовая ложка миндального масла, стакан миндального молока, горсть свежего шпината, горсть льда и небольшая горсть ягод.

Когда смузи был почти готов, Дженнифер перемешала все вручную, используя один из своих саев (остроконечное оружие ближнего боя, пришедшее с Окинавы, которое используется в окинавском кобудо, ниндзюцу и южнокитайских боевых искусствах). Она также провела дегустацию, используя сай в качестве ложки.

Гарнер попутно поблагодарила клинического диетолога, тренера по здоровью знаменитостей и автора бестселлеров Келли Левек за помощь с особой смесью.

"Хорошего дня", — сказала актриса в конце видео.

Чтобы сыграть Электру, Гарнер пришлось проводить немало времени в спортзале. Она даже показала интенсивные тренировки в одном из своих постов.

"Я была в форме, но не в форме @marvel", – гласит подпись.

Ранее Фокус писал, что Дженнифер Гарнер надоел "цирк" с разводом Бена Аффлека и Дженнифер Лопес.