Дженніфер Гарнер показала, як приготувати смузі для супергероїв (відео)

Акторка виконала в супергеройському бойовику роль Електри Начіос, куноїті та найманої вбивці. Перед зйомками Дженніфер доклала чималих зусиль, щоб бути в ідеальній формі.

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52-річна американська акторка Дженніфер Гарнер, яка зіграла Електру в "Дедпулі та Росомасі", поділилася зі своїми підписниками в Instagram рецептом напою, завдяки якому супергерої залишаються у формі.

"Коктейль "Електра". Чудовий і ситний спосіб для всіх супергероїв — у плащі або без — почати свій день", — підписала Гарнер відео в соцмережі, яке було частиною її серії кулінарних шоу Pretend Cooking Show.

У ролику колишня дружина Бена Аффлека в костюмі своєї героїні з кіновсесвіту Marvel готує смузі на кухні, стилізованій під печеру. Вона змішує інгредієнти, перебиває їх у блендері і потім на камеру випиває отриманий напій. У підписі до відео зірка поділилася рецептом диво-засобу.

Для його приготування необхідні порція протеїнового порошку, столова ложка меленого лляного насіння, столова ложка насіння чіа, столова ложка мигдалевої олії, склянка мигдалевого молока, жменя свіжого шпинату, жменя льоду й невелика жменя ягід.

Коли смузі був майже готовий, Дженніфер перемішала все вручну, використовуючи один зі своїх саїв (загострена зброя ближнього бою, що прийшла з Окінави і використовується в окінавському кобудо, ніндзюцу і південнокитайських бойових мистецтвах). Вона також провела дегустацію, використовуючи сай як ложку.

Гарнер принагідно подякувала клінічній дієтологині, тренерці зі здоров'я знаменитостей і авторці бестселерів Келлі Левек за допомогу з особливою сумішшю.

"Гарного дня", — сказала акторка наприкінці відео.

Щоб зіграти Електру, Гарнер довелося проводити чимало часу в спортзалі. Вона навіть показала інтенсивні тренування в одному зі своїх постів.

"Я була у формі, але не у формі @marvel", — свідчить підпис.

Раніше Фокус писав, що Дженніфер Гарнер набрид "цирк" з розлученням Бена Аффлека і Дженніфер Лопес.