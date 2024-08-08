Мифы и факты о солнцезащитном креме: что нужно знать

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После наступления первых солнечных дней многие хотят побывать на улице и под приятным солнышком отдохнуть. Тем более под воздействием солнца активизируется большое количество обменных процессов, улучшается настроение и укрепляется костно-мышечная система. В случае пребывания под солнцем около 15 минут в день обеспечивается выработка витамина D в нужной дозировке.

Но положительное действие от солнца дополняется еще и негативными моментами. Кожа может повреждаться агрессивным воздействием ультрафиолетовых лучей, поэтому нужно использовать солнцезащитный крем, предотвращая ее повреждение. Вокруг этого защитного средства появилось большое количество мифов и непонятных фактов, поэтому их надо развеять.

Миф 1. Все кремы с защитой от солнца одинакового защищают от воздействия ультрафиолета.

Ультрафиолетовые волны имеют три спектральные категории — А, В и С. От А до С длина волны будет укорачиваться, энергия увеличивается, как и опасность для организма. Некоторые кремы могут защищать только от ожогов, спровоцированных волной В. Простые кремы обеспечат защиту от волны А. Желательно выбирать кремы с полным набором защитных спектров.

Миф 2. Нет нужды использовать солнцезащитный крем, если кожа смуглая и уже есть "правильный" загар.

То, что люди со смуглой кожей лучше переносят солнечное воздействие, чем люди со светлой кожей, это факт. Но как только будет превышен порог инсоляции, то любой тип кожи будет под негативным воздействием солнца с высокой вероятностью получения ожогов.

Миф 3. При нанесении на кожу солнцезащитного крема выработка витамина D останавливается.

Небольшое количество ультрафиолета блокируется, поэтому в организм попадает минимум действия солнца и выработка витамина D слегка прекращается. Но для оптимальной дозы достаточно находиться на солнце 10-15 минут. К тому же солнцезащитный крем не наносится на все тело и всегда найдутся открытые участки.

Миф 4. Водостойкий крем во время купания не будет смываться.

Производители не выпускают кремы, которые полностью не смываются, поэтому, несмотря на соответствующие надписи о том, что крем водостойкий, после купания все равно необходимо обновить защитный слой. Использование водостойкого крема ежедневно не рекомендуется, ведь на коже создается плотная пленка, которую потом трудно смыть даже гигиеническими средствами.

Миф 5. Крем с показателем SPF 30 вдвое лучше защищает, чем крем с SPF 15.

Надпись фактора защиты (SPF) сопровождается на всех солнцезащитных кремах, и этот показатель может быть от 5 до 100. Крем с показателем 15 защитит кожу от 93% лучей, а показатель 30 гарантирует защиту на уровне 97%. Действие всех кремов, независимо от показателя, составляет 2-2,5 часа, соответственно нельзя говорить о повышенной продолжительности защиты при большем показателе SPF. Тем более зависит от эффективности нанесения крема, типа кожи и многих других факторов.

Миф 6. При облачной погоде невозможно получить ожог от ультрафиолетовых лучей.

Крайне опасная ошибка, ведь облака не являются препятствием для проникновения ультрафиолетовых лучей, особенно для волны типа В. Этот тип ультрафиолета один из самых опасных.