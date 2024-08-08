Міфи та факти про сонцезахисний крем: що потрібно знати

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Після настання перших сонячних днів багато хто хоче побувати на вулиці та під приємним сонечком відпочити. Тим більше під впливом сонця активізується велика кількість обмінних процесів, покращується настрій та зміцнюється кістково-м'язова система. У разі перебування під сонцем близько 15 хвилин на день забезпечується вироблення вітаміну D у потрібному дозуванні.

Але позитивна дія від сонця доповнюється ще й негативними моментами. Шкіра може пошкоджуватися агресивним впливом ультрафіолетових променів, тому потрібно використовувати сонцезахисний крем, запобігаючи її пошкодженню. Навколо цього захисного засобу з'явилася велика кількість міфів та незрозумілих фактів, тому їх треба розвіяти.

Міф 1. Усі креми із захистом від сонця однакового захищають від впливу ультрафіолету.

Ультрафіолетові хвилі мають три спектральні категорії — А, В та С. Від А до С довжина хвилі буде коротшати, енергія збільшується, як і небезпека для організму. Деякі креми можуть захищати тільки від опіків, що спровокована хвилею В. Прості креми забезпечать захист від хвилі А. Бажано вибирати креми з повним набором захисних спектрів.

Міф 2. Немає потреби використовувати сонцезахисний крем, якщо шкіра смаглява і вже є "правильна" засмага.

Те, що люди зі смаглявою шкірою краще переносять сонячну дію, ніж люди зі світлою шкірою, це факт. Але як тільки буде перевищено поріг інсоляції, то будь-який тип шкіри буде під негативним впливом сонця з високою ймовірністю отримання опіків.

Міф 3. Під час нанесення на шкіру сонцезахисного крему вироблення вітаміну D зупиняється.

Невелика кількість ультрафіолету блокується, тому в організм потрапляє мінімум дії сонця та вироблення вітаміну D злегка припиняється. Але для оптимальної дози достатньо перебувати на сонці 10-15 хвилин. До того ж сонцезахисний крем не наноситься на все тіло і завжди знайдуться відкриті ділянки.

Міф 4. Водостійкий крем під час купання не змиватиметься.

Виробники не випускають креми, що повністю не змиваються, тому, попри відповідні написи про те, що крем водостійкий, після купання все одно необхідно оновити захисний шар. Використання водостійкого крему щодня не рекомендується, адже на шкірі створюється щільна плівка, яку потім важно змити навіть гігієнічним засобами.

Міф 5. Крем із показником SPF 30 вдвічі краще захищає, ніж крем із SPF 15.

Напис фактора захисту (SPF) супроводжується на всіх сонцезахисних кремах, і цей показник може бути від 5 до 100. Крем із показником 15 захистить шкіру від 93% променів, а показник 30 гарантує захист на рівні 97%. Дія всіх кремів, незалежно від показника, становить 2-2,5 години, відповідно не можна говорити про підвищену тривалість захисту при більшому показнику SPF. Тим більше залежить від ефективності нанесення крему, типу шкіри та багатьох інших факторів.

Міф 6. За хмарної погоди неможливо отримати опік від ультрафіолетових променів.

Вкрай небезпечна помилка, адже хмари не є перешкодою для проникнення ультрафіолетових променів, особливо для хвилі типу В. Цей тип ультрафіолету один із найнебезпечніших.