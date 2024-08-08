Тейлор Свифт отменила три концерта в столице Австрии из-за риска терактов: что грозило фанатам

Подозреваемые в подготовке теракта были связаны с ИГИЛ и планировали убить как можно больше "неверных". Об их намерениях американская разведка уведомила Европол еще 25 июля.

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Американская поп-певица Тейлор Свифт вынуждена была отменить свои концерты в Вене, запланированные на стадионе Эрнст-Хаппель-Штадион 8, 9 и 10 августа. Причиной стала террористическая угроза, сообщает Kronen Zeitung.

Как рассказал СМИ директор по общественной безопасности Франц Руф, теракт планировали двое радикально настроенных юношей 17 и 19 лет. Младшего задержали 7 августа, а старший попал в руки полиции днем позже.

Тейлор должна была выступить перед примерно 170 тысячами зрителей. Однако когда стало известно о планах террористов, артистка не стала подвергать риску своих поклонников.

Если бы замысел удалось реализовать, количество пострадавших могло быть большим, поскольку к преступлению готовились очень тщательно. Например, старший из двух подозреваемых уволился с работы, металлообрабатывающей компании в Тернице, недалеко от Вены, попутно украв химикаты для изготовления бомбы, и объявил, что у него "большие планы", а его 17-летний подельник недавно расстался со своей девушкой.

Австрийские СМИ сообщили, что в планы подозреваемых входило врезаться на машине в группы фанатов Свифт, которые, как ожидалось, должны были собраться снаружи концертного зала, а затем напасть с мачете и ножами. Атаку подозреваемые планировали на 8 августа. 19-летний парень полностью признался в своих планах "убить как можно больше людей снаружи концертного зала" и себя вместе с ними.

Радикально настроенный исламист ил в доме своих родителей вместе с другим мужчиной, и именно там полицейские провели обыски. Они нашли заранее записанное видео, где подозреваемый взял на себя ответственность за будущую бойню, химические вещества, жидкости, а также "взрывчатые и технические устройства". У него также были холостые патроны, фальшивые деньги на сумму 21 тысяча евро, синий полицейский проблесковый маячок и сирена, которые он хотел использовать, чтобы добраться до места проведения и обратно.

Полиция также выяснила, что парень загрузил клятву верности нынешнему лидеру группировки "Исламское государство" (ИГИЛ) в интернет-аккаунт в начале июля.

Среди веществ была перекись водорода, которая, по словам Руфа, используется для создания взрывчатых веществ, и он подтвердил, что "взрывчатые вещества были изготовлены".

Поскольку у 19-летнего злоумышленника не было билета, он и планировал атаку за пределами арены. Злоумышленник прекрасно изучил психологию поклонников артистки, ведь неделю назад за пределами стадиона в Мюнхене, где выступала Свифт, собрались 40 тысяч фанатов.

Имена подозреваемых пока не разглашаются. Сообщается, что старший из двух задержанных, имеющий северомакедонские корни, полностью признался. У второго юноши – турецкие и хорватские корни, но у него есть гражданство Австрии. Во время обыска в его доме следователи обнаружили материалы группировки "Исламское государство" и "Аль-Каиды". Несколько дней назад он работал на компанию, предоставляющую услуги на месте проведения концертов, и был арестован спецподразделениями полиции возле стадиона.

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Глава Управления государственной безопасности и разведки Омар Хайджави-Пиршнер заявил, что 19-летний задержанный "явно радикализирован в сторону Исламского государства и считает правильным убивать неверных".

Информация об угрозе на концертах была предоставлена американской разведкой еще и исходила от американской разведки и была передана Европолу еще 25 июля.

Ранее Фокус писал, что концерты Тейлор Свифт в Сиэтле вызвали небольшое землетрясение.