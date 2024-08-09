Давние счеты: кто из окружения Дженнифер Лопес больше всего не любит Бена Аффлека

Бенни Медина никак не комментировал воссоединение Дженнифер Лопес и Бена Аффлека. Однако именно он был среди тех, кто первым утешил певицу на фоне ее проблем в четвертом браке.

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Чем ближе все более вероятный развод Дженнифер Лопес и Бена Аффлека, тем больше грязного белья вытаскивается на поверхность. Поклонники знаменитостей узнают правду не только о том, что происходило между супругами, но и об отношении к ним со стороны их окружения. Так, Page Six пишет, что Бенни Медина, давний менеджер Джей Ло и ее самый близкий друг, невзлюбил Бена всеми фибрами души еще в начале 2000-ых.

"Они двое не выносят друг друга. Они не ладят, и между ними все еще есть вражда", – уверяют инсайдеры.

Бенни работал с Дженнифер в первые годы ее творчества и подъема к вершинам мирового шоу-бизнеса, однако их сотрудничество прервалось в 2003 году. Поговаривают, что Аффлек, который тогда был бойфрендом певицы, сыграл в этом далеко не последнюю роль.

После того как пара расторгла свою помолвку в 2004-м, Дженнифер вернула Медину. С тех пор он продолжал быть одним из ее ближайших советников, и ее видели проводящей время с ним, когда она находилась в Хэмптонсе вдали от Бена.

Когда через 17 лет актер и певица снова воссоединились, Бенни предпочел дипломатично молчать и никак не комментировал этот роман, а затем и брак.

Брак пары не продержался даже до второй годовщины свадьбы Фото: On The JLo

"Его отношение было: "Я ничего не скажу". Не было никаких восторгов, но также он не был негативным", — утверждали источники.

Медина не отговаривал Джей Ло от этих отношений, поскольку был убежден, что Дженнифер выйдет замуж за Бена независимо от его мнения.

Еще одним человеком, чьи связи с Дженнифер временно прервались во время ее отношений с Беном, была ее хорошая подруга Лиа Ремини. Ранее сообщалось, что Дженнифер отвернулась от Лии и даже отказалась пригласить ее на свою свадьбу после того, как актриса настоятельно рекомендовала ей подумать о том, не являются ли черты характера Бена, которые якобы заставили их расстаться в первый раз, все еще важным фактором.

Но бывшие подруги помирились в начале этого года. Лиа проводила время с Дженнифер и утешала ее на фоне ее предполагаемых супружеских проблем с Беном. Тем временем со своим пока еще мужем Лопес разговаривает через посредников.

Ранее Фокус писал о том, как мать Дженнифер Лопес отреагировала на расставание дочери с Беном Аффлеком.