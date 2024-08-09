Давні рахунки: хто з оточення Дженніфер Лопес найбільше не любить Бена Аффлека

Бенні Медіна ніяк не коментував возз'єднання Дженніфер Лопес і Бена Аффлека. Однак саме він був серед тих, хто першим втішив співачку на тлі її проблем у четвертому шлюбі.

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Що ближче все більш імовірне розлучення Дженніфер Лопес і Бена Аффлека, то більше брудної білизни витягується на поверхню. Шанувальники знаменитостей дізнаються правду не тільки про те, що відбувалося між подружжям, а й про ставлення до них з боку їхнього оточення. Так, Page Six пише, що Бенні Медіна, давній менеджер Джей Ло та її найближчий друг, не злюбив Бена всіма фібрами душі ще на початку 2000-х.

"Вони двоє терпіти не можуть одне одного. Вони не ладнають і між ними все ще є ворожнеча", — запевняють інсайдери.

Бенні працював із Дженніфер у перші роки її творчості та підйому до вершин світового шоу-бізнесу, проте їхня співпраця перервалася 2003 року. Подейкують, що Аффлек, який тоді був бойфрендом співачки, відіграв у цьому далеко не останню роль.

Після того, як пара розірвала свої заручини в 2004-му, Дженніфер повернула Медіну. Відтоді він продовжував бути одним із її найближчих радників і вона проводила час із ним, коли перебувала в Гемптонсі далеко від Бена.

Коли через 17 років актор і співачка знову возз'єдналися, Бенні вважав за краще дипломатично мовчати і ніяк не коментував цей роман, а потім і шлюб.

Шлюб пари не протримався навіть до другої річниці весілля Фото: On The JLo

"Його ставлення було: "Я нічого не скажу". Не було жодних захоплень, але також він не був негативним", — стверджували джерела.

Медіна не відмовляв Джей Ло від цих стосунків, оскільки був переконаний, що Дженніфер вийде заміж за Бена незалежно від його думки.

Ще однією людиною, чиї зв'язки з Дженніфер тимчасово перервалися під час її стосунків з Беном, була її хороша подруга Ліа Реміні. Раніше повідомлялося, що Дженніфер відвернулася від Лії і навіть відмовилася запросити її на своє весілля після того, як акторка наполегливо рекомендувала їй подумати про те, чи не є риси характеру Бена, які нібито змусили їх розлучитися вперше, все ще важливим фактором.

Але колишні подруги помирилися на початку цього року. Ліа проводила час із Дженніфер і втішала її на тлі її ймовірних подружніх проблем із Беном. Водночас зі своїм поки ще чоловіком Лопес розмовляє через посередників.

Раніше Фокус писав про те, як мати Дженніфер Лопес відреагувала на розставання доньки з Беном Аффлеком.