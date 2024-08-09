Зои Кравиц и Ченнинг Татум вышли на красную дорожку в парных образах

Зои Кравиц представляет фильм "Моргни дважды", режиссером которого она стала. Ченнинг Татум сыграл в нем главную роль.

Related video

35-летняя актриса и режиссер Зои Кравиц и ее 44-летний коллега и жених Ченнинг Татум, которые обручились в октябре прошлого года, вместе посетили премьеру фильма "Моргни дважды" в Лос-Анджелесе, пишет People.

На ковровой дорожке пара выглядела очень гармонично, выбрав ансамбли черного цвета. Зои надела изысканный шелковый наряд в пол Saint Laurent by Anthony Vaccarello с открытой спиной и треугольными вырезами на талии. Изящное платье-твист без рукавов украшал атласный бант. Образ был дополнен эффектом рюшей посередине ее талии, которые веером расходились по юбке платья.

К платью Зои подобрала туфли-лодочки Raven из атласного крепа, серьги-капли с подвеской в ​​виде звезды и пара колец.

В свою очередь Татум щеголял в черном костюме, белой рубашке и черных кожаных лоферах.

Зои Кравиц и Ченнинг Татум Фото: Getty Images

Фильм "Моргни дважды", в котором также снимались Наоми Аки, Адриа Архона, Хейли Джоэл Осмент, Алия Шокат и другие, изначально назывался "Остров кисок", однако Кравиц, режиссер картины, изменила это название.

"Мне было очень ясно, что "киски" – это слово, которое мы, наше общество, пока не готовы принять. На этом пути было много препятствий, будь то MPAA (Система рейтингов Американской киноассоциации), не желающая размещать его на плакате, на рекламном щите или в киоске, кинотеатры, не желающие печатать его на билете", — объяснила она.

Зои также призналась, что название не понравилось женщинам:

"Женщины были оскорблены этим словом и, увидев название, говорили: "Я не хочу смотреть этот фильм". Это стало одной из причин, по которой я не стала использовать это слово… Я думаю, что это то, к чему я обязана прислушаться как режиссер. Мне важно, чтобы люди посмотрели фильм, и мне важно, что он заставляет людей чувствовать".

В центре сюжета картины – миллиардер в сфере технологий Слейтер Кинг (Ченнинг Татум), который знакомится с официанткой Фридой (Наоми Аки) на своем благотворительном мероприятии. Между ними пробегает искра, и он приглашает девушку составить компанию ему и его друзьям в путешествии к собственному частному острову. Это настоящий рай: бурные ночи смешиваются с солнечными днями, и все отлично проводят время. Никто не хочет, чтобы этот отпуск заканчивался. Однако когда вокруг случаются странные вещи, Фрида начинает сомневаться. Она уверена, что с этим местом что-то не так. Ей придется раскрыть правду, если она хочет выжить после вечеринки".

Трейлер фильма "Моргни дважды"

Мировая премьера картины запланирована на 23 августа.

Ранее Фокус писал, что Ченнинг Татум дал редкий комментарий об отношениях с Зои Кравиц.