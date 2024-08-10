Календарь красоты на вторую половину августа 2024 года: когда делать процедуры

Лунный календарь расскажет про точные благоприятные даты для похода в салон красоты, чтобы эффект от процедуры порадовал. Во второй половине августа будет много удачных дат для ухода за собой.

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Лунный календарь является главным помощником в выборе дат для посещения салона красоты, ведь результат наших перевоплощений будет нас радовать, если было удачно подобрано лунное время. Астролог Анжела Перл рассказала, когда лучше делать процедуры красоты во второй половине августа 2024 года.

Лунный календарь красоты на вторую половину августа 2024 года:

Стрижки и окрашивания волос: 17, 25, 27, 31 августа

Маникюр и педикюр: 16, 18, 26 августа

Похудение: 20-31 августа

Удаление пигментных пятен, бородавок: 18, 26 и 31 августа

Эпиляция и депиляция: 16, 18, 26 августа

Хирургические операции: 20-31 августа

Лечение зубов: 20-31 августа

Астрологи подчеркивают, что в период растущей Луны (по 18 августа) важно позаботиться о своем питании и разгрузке организма, а если будут проблемы со сном — принимайте теплые травяные ванны. Также астрологи говорят, что полная Луна (19 августа) влияет на качество сна — не переутомляйтесь и не переедайте в этот день.

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