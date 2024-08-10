Календар краси на другу половину серпня 2024 року: коли робити процедури

Місячний календар розповість про точні сприятливі дати для походу в салон краси, щоб ефект від процедури порадував. У другій половині серпня буде багато вдалих дат для догляду за собою.

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Місячний календар є головним помічником у виборі дат для відвідування салону краси, адже результат наших перевтілень буде нас тішити, якщо було вдало підібрано місячний час. Астрологиня Анжела Перл розповіла, коли краще робити процедури краси в другій половині серпня 2024 року.

Місячний календар краси на другу половину серпня 2024 року:

Стрижки та фарбування волосся: 17, 25, 27, 31 серпня

Манікюр і педикюр: 16, 18, 26 серпня

Схуднення: 20-31 серпня

Видалення пігментних плям, бородавок: 18, 26 і 31 серпня

Епіляція та депіляція: 16, 18, 26 серпня

Хірургічні операції: 20-31 серпня

Лікування зубів: 20-31 серпня

Астрологи наголошують, що в період Місяця, що зростає (до 18 серпня), важливо подбати про своє харчування і розвантаження організму, а якщо будуть проблеми зі сном — приймайте теплі трав'яні ванни. Також астрологи кажуть, що повний Місяць (19 серпня) впливає на якість сну — не перевтомлюйтеся і не переїдайте цього дня.

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