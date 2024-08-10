У Александра Пономарева новые отношения (видео)
Музыкант дважды был женат. Он трижды стал отцом и накануне отметил 51-летие.
Украинский певец Александр Пономарев подтвердил свои новые романтические отношения. Об этом стало известно из программы "ЖВЛ".
Прямой цитаты музыканта в видео нет, однако ведущий программы Тимур Мирошниченко рассказал, что у Пономарева сейчас есть возлюбленная, персону которой певец не спешит раскрывать публике или показывать ее.
9 августа 2024 года музыкант отметил 51-й день рождения. По этому случаю Пономарев традиционно прыгнул в воду в то время, когда родился, и показал фото со взрослым сыном и домашними любимцами.
"Родился в 16-00, прыгнул в воду по традиции! Сын приехал поздравить! Любимая живность рядом! Слава Богу!" — написал именинник.
Александр Пономарев дважды был женат. Первой женой певца стала продюсер Елена Мозговая, которая родила ему дочь Евгению. Также музыкант удочерил старшего ребенка первой жены — Зою.
Во второй раз Пономарев женился на Виктории Мартынюк. В этом браке родился сын Александр. Судя по соцсетям именинника, он близок со всеми своими детьми.
Напомним, Александр Пономарев крестил первенца Марии Яремчук.
Ранее Фокус писал, как Александр Пономарев отреагировал на каминг-аут дочери Зои.