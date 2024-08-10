У Александра Пономарева новые отношения (видео)

Музыкант дважды был женат. Он трижды стал отцом и накануне отметил 51-летие.

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Украинский певец Александр Пономарев подтвердил свои новые романтические отношения. Об этом стало известно из программы "ЖВЛ".

Прямой цитаты музыканта в видео нет, однако ведущий программы Тимур Мирошниченко рассказал, что у Пономарева сейчас есть возлюбленная, персону которой певец не спешит раскрывать публике или показывать ее.

У Александра Пономарева новые отношения

9 августа 2024 года музыкант отметил 51-й день рождения. По этому случаю Пономарев традиционно прыгнул в воду в то время, когда родился, и показал фото со взрослым сыном и домашними любимцами.

"Родился в 16-00, прыгнул в воду по традиции! Сын приехал поздравить! Любимая живность рядом! Слава Богу!" — написал именинник.

Александр Пономарев с сыном

Александр Пономарев дважды был женат. Первой женой певца стала продюсер Елена Мозговая, которая родила ему дочь Евгению. Также музыкант удочерил старшего ребенка первой жены — Зою.

Во второй раз Пономарев женился на Виктории Мартынюк. В этом браке родился сын Александр. Судя по соцсетям именинника, он близок со всеми своими детьми.

Александр Пономарев с детьми Фото: https://www.instagram.com/ponomaryovoleksandr

Напомним, Александр Пономарев крестил первенца Марии Яремчук.

Ранее Фокус писал, как Александр Пономарев отреагировал на каминг-аут дочери Зои.