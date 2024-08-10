В Олександра Пономарьова нові стосунки (відео)
Музикант двічі був одружений. Він тричі став батьком та напередодні відзначив 51-річчя.
Український співак Олександр Пономарьов підтвердив свої нові романтичні стосунки. Про це стало відомо з програми "ЖВЛ".
Прямої цитати музиканта у відео немає, проте ведучий програми Тимур Мірошниченко розповів, що в Пономарьова наразі є кохана, персону якої співак не поспішає розкривати публіці чи показувати її.
9 серпня 2024 музикант відзначив 51-й день народження. З цієї нагоди Пономарьов традиційно стрибнув у воду в той час, коли народився, та показав фото з дорослим сином та домашніми улюбленцями.
"Народився о 16-00, стрибнув у воду за традицією! Син приїхав привітати! Улюблена живність поруч! Слава Богу!" — написав іменинник.
Олександр Пономарьов двічі був одружений. Першою дружиною співака стала продюсерка Олена Мозгова, яка народила йому доньку Євгенію. Також музикант удочерив старшу дитину першої дружини – Зою.
Вдруге Пономарьов одружився з Вікторією Мартинюк. У цьому шлюбі народився син Олександр. Судячи із соцмереж іменинника, він близький зі всіма своїми дітьми.
Нагадаємо, Олександр Пономарьов хрестив первістка Марії Яремчук.
Раніше Фокус писав, як Олександр Пономарьов відреагував на камінг-аут доньки Зої.