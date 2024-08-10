В Олександра Пономарьова нові стосунки (відео)

Музикант двічі був одружений. Він тричі став батьком та напередодні відзначив 51-річчя.

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Український співак Олександр Пономарьов підтвердив свої нові романтичні стосунки. Про це стало відомо з програми "ЖВЛ".

Прямої цитати музиканта у відео немає, проте ведучий програми Тимур Мірошниченко розповів, що в Пономарьова наразі є кохана, персону якої співак не поспішає розкривати публіці чи показувати її.

В Олександра Пономарьова нові стосунки

9 серпня 2024 музикант відзначив 51-й день народження. З цієї нагоди Пономарьов традиційно стрибнув у воду в той час, коли народився, та показав фото з дорослим сином та домашніми улюбленцями.

"Народився о 16-00, стрибнув у воду за традицією! Син приїхав привітати! Улюблена живність поруч! Слава Богу!" — написав іменинник.

Олександр Пономарьов із сином

Олександр Пономарьов двічі був одружений. Першою дружиною співака стала продюсерка Олена Мозгова, яка народила йому доньку Євгенію. Також музикант удочерив старшу дитину першої дружини – Зою.

Вдруге Пономарьов одружився з Вікторією Мартинюк. У цьому шлюбі народився син Олександр. Судячи із соцмереж іменинника, він близький зі всіма своїми дітьми.

Олександр Пономарьов з дітьми Фото: https://www.instagram.com/ponomaryovoleksandr

Нагадаємо, Олександр Пономарьов хрестив первістка Марії Яремчук.

Раніше Фокус писав, як Олександр Пономарьов відреагував на камінг-аут доньки Зої.