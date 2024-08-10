Плаванье и верховая езда: кто из членов королевской семьи принимал участие в Олимпиадах (фото)

Олимпийские игры занимают особое место в сердцах многих членов королевской семьи. Для некоторых из них Олимпиада стала местом их знакомства с будущими половинками.

Related video

Члены королевских семей со всего мира, как известно, присутсвуют на трибунах, когда проходят Олимпийские игры. А некоторые из них становятся олимпийцами и даже увозят домой главный приз — золотую медаль, сообщает Рeople.

Члены королевской семьи отдают предпочтение разным видам спорта — от парусного спорта до верховой езды.

Принцесса Анна

Принцесса Анна — опытная наездница Фото: Getty Images

Для сестры короля Великобритании Чарльза ІІІ, принцессы Анны Олимпиада — это в большой степени семейная страсть. Опытная наездница и член британской сборной по троеборью, она стала первым членом британской королевской семьи, принявшим участие в Олимпиаде в 1976 году в Монреале. Во время соревнований она выступала на одной из лошадей королевы Елизаветы ІІ по кличке Гудвилл. Позже, в 1988 году, она стала членом Международного олимпийского комитета.

Зара Тиндалл

Зара Тиндалл — олимпийская чемпионка Фото: Getty Images

Принцесса Анна передала любовь к лошадям своей дочери Заре Тиндалл. Она участвовала в индивидуальных и командных соревнованиях в конце нулевых и начале 2010-х, выиграв индивидуальную золотую медаль на чемпионате мира 2006 года и серебряную медаль на Олимпиаде-2012 в Великобритании года на своей лошади High Kingdom. Тогда именно мама, принцесса Анна, в Лондоне вручила ей серебряную олимпийскую медаль.

Марк Филлипс

Марк Филлипс завоевал две олимпийские медали Фото: Getty Images

Неудивительно, что Зара Тиндалл добилась таких успехов в верховой езде: ее отец тоже наездник. У бывшего мужа принцессы Анны, капитана Марка Филлипса, две олимпийские медали — золотая и серебряная — обе завоеваны в командных трехдневных соревнованиях. Первая была в 1972 году в Мюнхене, а вторая — в 1988 году в Сеуле.

Княгиня Монако Шарлен

Княгиня Монако Шарлен Фото: Getty Images

До того, как стать королевской особой, Шарлен, жена князя Монако Альбера, была олимпийской пловчихой. Она выступала за свою родную страну ЮАР. Участвовала в Олимпийских играх 2000 года в Сиднее в комбинированной эстафете 4x100 м, заняв пятое место. Это не единственная ее олимпийская связь: на Олимпиаде 2006 года в Турине, Италия, она и Альберт дебютировали как пара. Пять лет спустя, в 2011 году, влюбленные связали себя узами брака.

Князь Монако Альбер

Князь Монако Альбер с женой княгиней Шарлен Фото: Getty Images

Как и его жена, принц Монако Альбер также является олимпийским спортсменом. Он участвовал в соревнованиях по бобслею на зимних Олимпийских играх пять раз с 1988 по 2002 год, его лучшим результатом было 25-е место в 1988 году в двоек.

Король Греции Константин ІІ

Король Греции Константин ІІ — олимпийский чемпион Фото: Википедия

Король Греции Константин ІІ участвовал в парусном спорте на Олимпиаде 1960 года и выиграл золото в классе Dragon. Он был членом Международного олимпийского комитета с 1963 по 1974 год, после чего стал его почетным членом.

Король Норвегии Харальд V

Король Норвегии Харальд V участвовал в трех Олимпиадах Фото: Википедия

Еще одним королевским олимпийским яхтсменом является король Норвегии Харальд V, который участвовал в трех разных Олимпийских играх: в 1964 в Токио, в 1968 в Мехико и в 1972 в Мюнхене. Вероятно, олимпийский дух передался ему по наследству: отец Харальда, король Улав, выиграл золотую медаль в парусном спорте на Олимпиаде 1928 года.

Стоит отметить, что Олимпийские игры в разное время стали местом знакомства королевских особ со своими будущими половинками. Королева Сильвия, выросшая в Германии, впервые встретилась с королем Карлом Густавом, тогда наследным принцем Швеции, на летних Олимпийских играх 1972 года в Мюнхене. Через четыре года после их первой встречи на Олимпиаде они обручились в марте 1976 года. А на летних Олимпийских играх 2000 года в Сиднее тогдашний кронпринц Дании Фредерик встретил Мэри Дональдсон. В 2004 году они поженились.

Напомним, 8 июня Фокус писал о том, где любит проводить летние каникулы королевская семья. Король Великобритании и младшие члены королевской семьи посещают разные страны мира, в том числе и экзотические.