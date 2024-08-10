Плавання і верхова їзда: хто з членів королівської сім'ї брав участь в Олімпіадах (фото)
Олімпійські ігри посідають особливе місце в серцях багатьох членів королівської сім'ї. Для деяких з них Олімпіада стала місцем їхнього знайомства з майбутніми половинками.
Члени королівських сімей з усього світу, як відомо, присутні на трибунах, коли проходять Олімпійські ігри. А деякі з них стають олімпійцями і навіть везуть додому головний приз — золоту медаль, повідомляє Рeople.
Члени королівської сім'ї віддають перевагу різним видам спорту — від вітрильного спорту до верхової їзди.
Принцеса Анна
Для сестри короля Великої Британії Чарльза ІІІ, принцеси Анни Олімпіада — це великою мірою сімейна пристрасть. Досвідчена наїзниця і член британської збірної з триборства, вона стала першим членом британської королівської сім'ї, який взяв участь в Олімпіаді 1976 року в Монреалі. Під час змагань вона виступала на одному з коней королеви Єлизавети ІІ на прізвисько Гудвілл. Пізніше, 1988 року, вона стала членом Міжнародного олімпійського комітету.
Зара Тіндалл
Принцеса Анна передала любов до коней своїй дочці Зорі Тіндалл. Вона брала участь в індивідуальних і командних змаганнях наприкінці нульових і на початку 2010-х, вигравши індивідуальну золоту медаль на чемпіонаті світу 2006 року і срібну медаль на Олімпіаді-2012 у Великій Британії року на своєму коні High Kingdom. Тоді саме мама, принцеса Анна, в Лондоні вручила їй срібну олімпійську медаль.
Марк Філліпс
Не дивно, що Зара Тіндалл досягла таких успіхів у верховій їзді: її батько теж наїзник. У колишнього чоловіка принцеси Анни, капітана Марка Філліпса, дві олімпійські медалі — золота і срібна — обидві завойовані в командних триденних змаганнях. Перша була 1972 року в Мюнхені, а друга — 1988 року в Сеулі.
Княгиня Монако Шарлін
До того, як стати королівською особою, Шарлін, дружина князя Монако Альбера, була олімпійською плавчинею. Вона виступала за свою рідну країну ПАР. Брала участь в Олімпійських іграх 2000 року в Сіднеї в комбінованій естафеті 4x100 м, посівши п'яте місце. Це не єдиний її олімпійський зв'язок: на Олімпіаді 2006 року в Турині, Італія, вона і Альберт дебютували як пара. П'ять років потому, 2011 року, закохані пов'язали себе узами шлюбу.
Князь Монако Альбер
Як і його дружина, принц Монако Альбер також є олімпійським спортсменом. Він брав участь у змаганнях з бобслею на зимових Олімпійських іграх п'ять разів із 1988 до 2002 року, його найкращим результатом було 25-ме місце 1988 року в двійок.
Король Греції Костянтин ІІ
Король Греції Костянтин ІІ брав участь у вітрильному спорті на Олімпіаді 1960 року і виграв золото в класі Dragon. Він був членом Міжнародного олімпійського комітету з 1963 до 1974 року, після чого став його почесним членом.
Король Норвегії Гаральд V
Ще одним королівським олімпійським яхтсменом є король Норвегії Гаральд V, який брав участь у трьох різних Олімпійських іграх: 1964 року в Токіо, 1968 року в Мехіко і 1972 року в Мюнхені. Ймовірно, олімпійський дух передався йому у спадок: батько Гаральда, король Улав, виграв золоту медаль у вітрильному спорті на Олімпіаді 1928 року.
Варто зазначити, що Олімпійські ігри в різний час стали місцем знайомства королівських осіб зі своїми майбутніми половинками. Королева Сільвія, яка виросла в Німеччині, вперше зустрілася з королем Карлом Густавом, тоді наслідним принцом Швеції, на літніх Олімпійських іграх 1972 року в Мюнхені. Через чотири роки після їхньої першої зустрічі на Олімпіаді вони побралися в березні 1976 року. А на літніх Олімпійських іграх 2000 року в Сіднеї тодішній кронпринц Данії Фредерік зустрів Мері Дональдсон. У 2004 році вони одружилися.
Нагадаємо, 8 червня Фокус писав про те, де любить проводити літні канікули королівська сім'я. Король Великої Британії та молодші члени королівської сім'ї відвідують різні країни світу, зокрема й екзотичні.