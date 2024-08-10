Плавання і верхова їзда: хто з членів королівської сім'ї брав участь в Олімпіадах (фото)

Олімпійські ігри посідають особливе місце в серцях багатьох членів королівської сім'ї. Для деяких з них Олімпіада стала місцем їхнього знайомства з майбутніми половинками.

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Члени королівських сімей з усього світу, як відомо, присутні на трибунах, коли проходять Олімпійські ігри. А деякі з них стають олімпійцями і навіть везуть додому головний приз — золоту медаль, повідомляє Рeople.

Члени королівської сім'ї віддають перевагу різним видам спорту — від вітрильного спорту до верхової їзди.

Принцеса Анна

Принцеса Анна — досвідчена наїзниця Фото: Getty Images

Для сестри короля Великої Британії Чарльза ІІІ, принцеси Анни Олімпіада — це великою мірою сімейна пристрасть. Досвідчена наїзниця і член британської збірної з триборства, вона стала першим членом британської королівської сім'ї, який взяв участь в Олімпіаді 1976 року в Монреалі. Під час змагань вона виступала на одному з коней королеви Єлизавети ІІ на прізвисько Гудвілл. Пізніше, 1988 року, вона стала членом Міжнародного олімпійського комітету.

Зара Тіндалл

Зара Тіндалл — олімпійська чемпіонка Фото: Getty Images

Принцеса Анна передала любов до коней своїй дочці Зорі Тіндалл. Вона брала участь в індивідуальних і командних змаганнях наприкінці нульових і на початку 2010-х, вигравши індивідуальну золоту медаль на чемпіонаті світу 2006 року і срібну медаль на Олімпіаді-2012 у Великій Британії року на своєму коні High Kingdom. Тоді саме мама, принцеса Анна, в Лондоні вручила їй срібну олімпійську медаль.

Марк Філліпс

Марк Філліпс завоював дві олімпійські медалі Фото: Getty Images

Не дивно, що Зара Тіндалл досягла таких успіхів у верховій їзді: її батько теж наїзник. У колишнього чоловіка принцеси Анни, капітана Марка Філліпса, дві олімпійські медалі — золота і срібна — обидві завойовані в командних триденних змаганнях. Перша була 1972 року в Мюнхені, а друга — 1988 року в Сеулі.

Княгиня Монако Шарлін

Княгиня Монако Шарлін Фото: Getty Images

До того, як стати королівською особою, Шарлін, дружина князя Монако Альбера, була олімпійською плавчинею. Вона виступала за свою рідну країну ПАР. Брала участь в Олімпійських іграх 2000 року в Сіднеї в комбінованій естафеті 4x100 м, посівши п'яте місце. Це не єдиний її олімпійський зв'язок: на Олімпіаді 2006 року в Турині, Італія, вона і Альберт дебютували як пара. П'ять років потому, 2011 року, закохані пов'язали себе узами шлюбу.

Князь Монако Альбер

Князь Монако Альбер із дружиною княгинею Шарлен Фото: Getty Images

Як і його дружина, принц Монако Альбер також є олімпійським спортсменом. Він брав участь у змаганнях з бобслею на зимових Олімпійських іграх п'ять разів із 1988 до 2002 року, його найкращим результатом було 25-ме місце 1988 року в двійок.

Король Греції Костянтин ІІ

Король Греції Костянтин ІІ — олімпійський чемпіон Фото: Вiкiпедiя

Король Греції Костянтин ІІ брав участь у вітрильному спорті на Олімпіаді 1960 року і виграв золото в класі Dragon. Він був членом Міжнародного олімпійського комітету з 1963 до 1974 року, після чого став його почесним членом.

Король Норвегії Гаральд V

Король Норвегії Гаральд V брав участь у трьох Олімпіадах Фото: Вiкiпедiя

Ще одним королівським олімпійським яхтсменом є король Норвегії Гаральд V, який брав участь у трьох різних Олімпійських іграх: 1964 року в Токіо, 1968 року в Мехіко і 1972 року в Мюнхені. Ймовірно, олімпійський дух передався йому у спадок: батько Гаральда, король Улав, виграв золоту медаль у вітрильному спорті на Олімпіаді 1928 року.

Варто зазначити, що Олімпійські ігри в різний час стали місцем знайомства королівських осіб зі своїми майбутніми половинками. Королева Сільвія, яка виросла в Німеччині, вперше зустрілася з королем Карлом Густавом, тоді наслідним принцом Швеції, на літніх Олімпійських іграх 1972 року в Мюнхені. Через чотири роки після їхньої першої зустрічі на Олімпіаді вони побралися в березні 1976 року. А на літніх Олімпійських іграх 2000 року в Сіднеї тодішній кронпринц Данії Фредерік зустрів Мері Дональдсон. У 2004 році вони одружилися.

Нагадаємо, 8 червня Фокус писав про те, де любить проводити літні канікули королівська сім'я. Король Великої Британії та молодші члени королівської сім'ї відвідують різні країни світу, зокрема й екзотичні.