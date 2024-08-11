Природа отдохнула: топ-3 самых некрасивых пород кошек (фото)

Неидеальные параметры совершенно никак не отражаются на популярности этих пород и на любви к ним их владельцев.

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Исследователи применили метод "золотого сечения" по отношениям к кошкам, и назвали не только самые привлекательные породы, но и самые далекие от стандартов красоты. Что это за породы, показал ресурс Cats.com.

Измерив расстояние между определенными точками на морде, такими как глаза, нос и рот, исследователи смогли вычислить, насколько точно пропорции морды каждой кошки соответствуют золотому сечению. Это соотношение определяет красоту по ее пропорциям. Перечисленные ниже породы – наиболее далеки от этих пропорций, однако это не означает, что их нельзя назвать по-своему красивыми.

Гималайская кошка

Эта кошка с плоской мордой, к сожалению, занимает первое место как самая уродливая порода кошек. Поскольку золотое сечение учитывает измерения между ключевыми чертами лица, приплюснутый нос и большие глаза придают ей несколько необычный балл соотношения и уникальный внешний вид.

У этой породы – круглая средняя или большая голова, напоминающая форму широкого купола, с мощной челюстью, большим подбородком, толстыми, ярко выраженными щеками. Морда у гималайских кошек круглая и плоская. У нее широко поставленные, небольшие и закругленные уши, большие, выпуклые глаза, посаженные на большом расстоянии.

Родиной этой породы считается Англия и Америка. В 30-х годах прошлого века селекционеры скрестили черную персидскую и сиамскую кошку, получив в результате черных котят с короткой шерстью. Чтобы сохранить ген колор-пойнта, заводчики потратили почти 20 лет. В 1950 году в Америке появился первый персидский кот с сиамской окраской. Еще через семь лет была зафиксирована порода гималайский кот, получившая свое название из-за своей окраски – по аналогии с гималайским кроликом.

Несмотря на неидеальную внешность, гималайские кошки обладают прекрасным характером и известны своей особой привязанностью к своим любимым людям.

Стоимость этой породы начинается с $200-$300 за котенка.

Гималайская кошка Фото: cats.com

Петерболд

Эти странные на вид кошки имеют довольно молодую историю. Впервые их вывели в 1994 году, скрестив донского сфинкса (самца по имени Афинген Миф) и ориентальную короткошерстную (самку по имени Радма Вом Ягерхоф). В программе разведения участвовали также русские голубые и сиамские кошки. Несмотря на то, что Петербургский сфинкс считается бесшерстной кошкой, и действительно обладает практически идеально гладкой кожей, встречаются и особи у которых шерсть напоминает велюр или нечто вроде того.

Их большие заостренные уши и треугольная морда придают им довольно поразительный вид, в то время как их шерсть может меняться в течение жизни.

Петерболд известен тем, что немного похож на собаку, с преданным и ласковым характером по отношению к своим людям.

Эти кошки все еще относительно редки, поэтому они недешевы – от $1700 до $3000.

Петерболд Фото: cats.com

Персидская кошка

Завершает наш список трех самых "уродливых" пород кошек милая и дерзкая персидская. Хотя у них может быть приплюснутая мордашка, похожая на мордочку гималайской кошки, они существуют уже тысячи лет, а кошки, поразительно похожие на персов, увековечены в древнеегипетских иероглифах.

Эти животные обладают густой, великолепной шерстью, которая вырастает до 15 см.

Интересно, что персидские котята имеют три общемировых стандарта. Английские мерки указывают на маленький прямой нос чуть ниже линии глаз. Европейский стандарт требует от животного расположения верхних мочек носа на одной линии с нижними веками. А вот американский вариант подчеркивает сплюснутый орган дыхания. Все три мерки обнаружили удивительное сочетание в этой интересной породе.

Покупка чистопородной персидской кошки с идеальной родословной обойдется в $1300–$3000.

Персидская кошка Фото: cats.com

Ранее Фокус писал о породах кошек, которых стоит избегать.