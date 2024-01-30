Держитесь подальше от дизайнерских кошек: названы породы, которых стоит избегать

Ветеринары обнаружили, что в последние годы владельцы все чаще отказываются от питомцев модных пород, а потому советуют их избегать.

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Мультяшные черты лица персов, шотландских вислоухих и мейн-кунов делают их чрезвычайно милыми, а потому спрос на таких питомцев только растет. Однако их необычная внешность также связана с повышенным риском проблем со здоровьем, пишет Daily Mail.

Популярность этих дизайнерских пород и их повышенная болезненность привели к тому, что лишь за последние 5 лет, количество породистых кошек, поступающих в приюты для спасения, выросло на невероятные 300%. По словам ветеринаров, это в основном связано с тем, что владельцы попросту не могут позаботиться о своих питомцах.

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По словам эксперта по благополучию кошек в Королевском обществе защиты животных от жестокого обращения (RSPCA) Элис Поттер, большинство владельцев кошек действительно хотят, чтобы их питомцы были здоровы и счастливы, однако не осознают, что некоторые породистые животные могут сталкиваться с серьезными проблемами со здоровьем.

Цифры, опубликованные RSPCA, свидетельствуют о том, что сегодня в спасении нуждаются невероятное количество дизайнерских и чистокровных кошек, чем когда-либо прежде. Например, самой распространенной породистой кошкой, находящейся на попечении RSPCA, сегодня является персидская кошка — с 2018 года их количество увеличилось на 92%. На втором месте рэгдоллы — рост на 61%, далее бенгалы — рост на 22%, и мейн-куны — рост на невероятные 300%.

По словам Поттер, к сожалению мультяшные черты этих пород, как правило, сопровождаются преувеличенными физическими особенностями, причем некоторые из них настолько экстремальны, что могут вызывать боль и страдания.

Исследования показали, что некоторые физические особенности могут сделать кошек склонными к определенным расстройствам, а другие и вовсе мешают вести себя нормально. Например, персидским кошкам с "плоскими мордами" сложно дышать, спать и даже рожать.

В то же время шотландские вислоухие кошки сталкиваются с проблемами суставов, а значит подвергаются более высокому риску развития болезненного артрита даже с раннего возраста.

Ветеринары в очередной раз заявили о том, что тем, кто занимается разведением кошек, стоит отдавать предпочтение здоровью, благополучию и темпераменту, а вовсе не внешнему виду при выборе пород животных для разведения.

Ранее Фокус писал о том, что люди подвергают собак и кошек пыткам, чтобы придать им мультяшности.