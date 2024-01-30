Тримайтеся якомога далі від дизайнерських кішок: названо породи, яких варто уникати

Ветеринари виявили, що останніми роками власники все частіше відмовляються від вихованців модних порід, а тому радять їх уникати.

Related video

Мультяшні риси обличчя персів, шотландських висловухих і мейн-кунів роблять їх надзвичайно милими, а тому попит на таких улюбленців тільки зростає. Однак їхня незвичайна зовнішність також пов'язана з підвищеним ризиком проблем зі здоров'ям, пише Daily Mail.

Популярність цих дизайнерських порід і їхня підвищена хворобливість призвели до того, що лише за останні 5 років кількість породистих кішок, які надходять до притулків для порятунку, зросла на неймовірні 300%. За словами ветеринарів, це переважно пов'язано з тим, що власники просто не можуть подбати про своїх вихованців.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

За словами експерта з добробуту кішок у Королівському товаристві захисту тварин від жорстокого поводження (RSPCA) Еліс Поттер, більшість власників кішок справді хочуть, щоб їхні улюбленці були здорові та щасливі, проте не усвідомлюють, що деякі породисті тварини можуть стикатися з серйозними проблемами зі здоров'ям.

Цифри, опубліковані RSPCA, свідчать про те, що сьогодні порятунку потребують неймовірна кількість дизайнерських і чистокровних кішок, ніж будь-коли раніше. Наприклад, найпоширенішою породистою кішкою, що перебуває під опікою RSPCA, сьогодні є перська кішка — з 2018 року їхня кількість збільшилася на 92%. На другому місці регдоли — зростання на 61%, далі бенгали — зростання на 22%, і мейн-куни — зростання на неймовірні 300%.

За словами Поттер, на жаль, мультяшні риси цих порід, як правило, супроводжуються перебільшеними фізичними особливостями, причому деякі з них настільки екстремальні, що можуть спричиняти біль і страждання.

Дослідження показали, що деякі фізичні особливості можуть зробити кішок схильними до певних розладів, а інші й зовсім заважають поводитися нормально. Наприклад, перським кішкам з "плоскими мордами" складно дихати, спати та навіть народжувати.

Водночас шотландські висловухі кішки стикаються з проблемами суглобів, а значить піддаються вищому ризику розвитку хворобливого артриту навіть з раннього віку.

Ветеринари вкотре заявили про те, що тим, хто займається розведенням кішок, варто віддавати перевагу здоров'ю, добробуту і темпераменту, а зовсім не зовнішньому вигляду під час вибору порід тварин для розведення.

Раніше Фокус писав про те, що люди піддають собак і кішок тортурам, щоб надати їм мультяшності.