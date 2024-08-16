Стало известно, как Клинт Иствуд переживает смерть своей девушки

Кристина Сандера и Клинт Иствуд встречались около 10 лет. В июле женщина внезапно ушла из жизни.

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У 94-летнего актера Клинта Иствуда "все хорошо" спустя несколько недель после смерти его возлюбленной Кристины Сандеры в возрасте 61 года. Об этом пишет E! News.

Женщина ушла из жизни 18 июля 2024 года от сердечного приступа.

На вопрос, как семья переживает трагическую потерю, сын Клинта Скотт Иствуд сказал: "Все хорошо".

Отвечая на вопрос о своем отце, актер добавил: "Он чувствует себя хорошо. Спасибо, что спросили".

Клинт Иствуд Фото: Getty Images

В свидетельстве о смерти Сандеры непосредственной причиной ее смерти была указана сердечная аритмия. Ишемическая болезнь сердца (ИБС) — это заболевание, которое поражает артерии, которые поставляют кровь к сердцу.

Иствуд и его возлюбленная были вместе около 10 лет. В 2014 Сандера работала хостес в отеле и ресторане Eastwood's Mission Ranch в Калифорнии. Они дебютировали на красной дорожке на церемонии вручения премии "Оскар" в 2015 году.

Кристина Сандера и Клинт Иствуд Фото: Getty Images

"Кристина была прекрасной, заботливой женщиной. Я буду очень скучать по ней", — признавался Клинт.

Актер и режиссер до этого был дважды женат и стал отцом восьми детей от шести разных женщин.

Напомним, в чем секреты здоровья 94-летнего Клинта Иствуда.

Также Фокус писал о смерти звезды "Дневника памяти" Джины Роулендс.