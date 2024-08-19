Вел телемосты СССР-США: умер американский телеведущий Фил Донахью (фото)

Журналист был пионером современного формата дневных ток-шоу с участием аудитории. На одном из телемостов была произнесена фраза, ставшая крылатой, "В СССР секса нет…".

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В США 18 августа вечером в возрасте 88 лет умер известный американский телеведущий Фил Донахью. Он в советское время вел знаменитые телемосты между Соединенными Штатами Америки и СССР совместно с тележурналистом Владимиром Познером, сообщает Тoday.

"Донахью умер у себя дома в окружении семьи, включая жену Марло Томас, с которой он прожил 44 года, сестру, детей, внуков и любимого золотистого ретривера Чарли", — говорится в заявлении его семьи. Никаких дополнительных подробностей о причине его смерти не сообщается.

В мае 2024 года президент США Джо Байден наградил Донахью медалью Свободы, которая является высшей гражданской наградой страны и вручается "лицам, которые внесли образцовый вклад в процветание, ценности или безопасность Соединенных Штатов, мир во всем мире или другие значимые общественные, государственные или частные начинания".

Семья Фила попросила почтить память журналиста и вместо цветов сделать пожертвования в Детскую исследовательскую больницу Св. Иуды или в Фонд стипендий Фила Донахью Нотр-Дам.

Журналист был пионером современного формата дневных ток-шоу с участием аудитории. Его программы стали одними из самых влиятельных в свое время. Советским зрителям Фил Донахью запомнился, как соведущий телемостов США—СССР.

Программа "Pozner & Donahue", 1990-е годы Фото: Википедия

Простые граждане двух стран, при координации ведущих, обсуждали острые проблемы, такие как, например, закрытые границы, война в Афганистане, положение евреев в Советском союзе, свобода слова и права человека. Наиболее зрителям запомнился телемост Ленинград — Бостон, "Женщины говорят с женщинами", который был записанный 28 июня и вышедший в эфир 17 июля 1986 года с Владимиром Познером и Филом Донахью. Именно тогда была произнесена фраза, ставшая крылатой, "В СССР секса нет…".

Ранее, 21 июня, телеведущий Григорий Герман признался, имеет ли бронь от службы в армии.