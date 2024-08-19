Вів телемости СРСР-США: помер американський телеведучий Філ Донаг'ю (фото)

Журналіст був піонером сучасного формату денних ток-шоу за участю аудиторії. На одному з телемостів було виголошено фразу, що стала крилатою, "В СРСР сексу немає...".

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У США 18 серпня ввечері у віці 88 років помер відомий американський телеведучий Філ Донаг’ю. Він за радянських часів вів знамениті телемости між Сполученими Штатами Америки та СРСР спільно з тележурналістом Володимиром Познером, повідомляє Тoday.

"Донаг’ю помер у себе вдома в оточенні сім'ї, включно з дружиною Марло Томас, з якою він прожив 44 роки, сестрою, дітьми, онуками та улюбленим золотистим ретривером Чарлі", — йдеться в заяві його сім'ї. Жодних додаткових подробиць про причину його смерті не повідомляють.

У травні 2024 року президент США Джо Байден нагородив Донаг’ю медаллю Свободи, що є найвищою цивільною нагородою країни та вручається "особам, які внесли зразковий внесок у процвітання, цінності або безпеку Сполучених Штатів, мир в усьому світі або інші значущі громадські, державні чи приватні починання".

Сім'я Філа попросила вшанувати пам'ять журналіста і замість квітів зробити пожертви в Дитячу дослідницьку лікарню Св. Іуди або у Фонд стипендій Філа Донаг'ю Нотр-Дам.

Журналіст був піонером сучасного формату денних ток-шоу за участю аудиторії. Його програми стали одними з найвпливовіших свого часу. Радянським глядачам Філ Донаг’ю запам'ятався, як співведучий телемостів США-СРСР.

Програма "Pozner & Donahue", 1990-ті роки Фото: Вiкiпедiя

Прості громадяни двох країн, за координації ведучих, обговорювали гострі проблеми, як-от, наприклад, закриті кордони, війна в Афганістані, становище євреїв у Радянському союзі, свобода слова і права людини. Найбільш глядачам запам'ятався телеміст Ленінград — Бостон, "Жінки розмовляють із жінками", який був записаний 28 червня і вийшов в ефір 17 липня 1986 року з Володимиром Познером і Філом Донаг’ю. Саме тоді було виголошено фразу, що стала крилатою, "В СРСР сексу немає…".

Раніше, 21 червня, телеведучий Григорій Герман зізнався, чи має бронь від служби в армії.