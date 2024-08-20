День пророка Самуила: почему 20 августа надо быть внимательными к своим снам

Пророка Самуила считают покровителем мужчин, поэтому 20 августа жена должна вкусно накормить своего любимого, чтобы привлечь в дом удачу и счастье.

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20 августа православные христиане чтят память святого пророка Самуила, который является одним из самых уважаемых библейских персонажей. Он – покровитель сирот и вдов, а также защитником всех отверженных. Кроме того, пророка Самуила считали заступником всех мужчин.

История праздника

Самуил был долгожданным ребенком, которого его мать Анна, жена Элканы из Рамафаим-Цофима, долго просила у Бога. Бездетная женщина натерпелась оскорблений от мужа и издевательств его второй жены Фенанны. Бог услышал ее молитвы и подарил ей сына. Отсюда и его имя, что в переводе означает "выпрошенный". Еще до рождения ребенка родители решили посвятить его Всевышнему.

Когда мальчику исполнилось три года, мать отправилась с ним в Силому и по обету отдала его в скинию под опеку первосвященника Илия. Тот был не только священнослужителем, но и судьей Израильским.

Ребенок рос в уважении к Богу, и в 12 лет ему снизошло первое откровение о том, что Всевышний накажет весь дом первосвященника Илия за то, что он не усмиряет своих нечестивых сыновей.

Сказанное сбылось, когда филистимляне, убив 30 тысяч израильтян, в том числе сыновей первосвященника Офни и Финееса, одержали победу и захватили Ковчег.

Узнав о трагедии, Илий упал с седла навзничь у ворот и, сломав хребет, скончался. Жена Финееса, до которой слух о случившемся дошел в то время, когда рождался младенец, умерла со словами: "Отошла слава от Израиля, потому что взят Ковчег Божий".

Когда Илий умер, Самуил стал вместо него судьей Израильским. Он вернул Ковчег из плена, а после обращения израильтян к Богу они вернули себе и все города, ранее захваченные филистимлянами.

Самуил жил и судил по совести, а когда постарел, то поставил своих сыновей Иоила и Авию судьями над Израилем. Однако те не унаследовали честности и правосудия отца, потому что были корыстны. Тогда старейшины Израиля, желая, чтобы народ Божий был "как другие народы" потребовали у пророка Самуила поставить им царя. Он помазал на царство Саула, но тот оказался нечестивым. Тогда пророк поставил на его место святого Давида, который находил у него убежище, спасаясь от преследований царя Саула. Пророк Самуил умер, достигнув глубокой старости. В 406 году мощи пророка Самуила были перенесены из Иудеи в Константинополь.

Чего нельзя делать 20 августа?

Как и в любой церковный праздник, нельзя ссориться. Склоки и выяснение отношений в этот день были чреваты тем, что продолжались очень долго.

Запрещено стричь волосы и ногти, чтобы не "срезать" себе годы жизни.

Наши предки верили, что в этот день духи и нечистая сила могут напугать маленьких детей и вызвать у них разные болезни. Потому малышей до семи лет не оставляли одних дома и старались присматривать за ними.

Нельзя свататься, делать предложение пожениться/встречаться, гулять свадьбы, поскольку это неблагоприятный день для заключения союзов.

Что можно делать 20 августа?

Традиционно в этот день верующие посещают церковь, молятся святому пророку, прося его покровительства и благословения, защиты от несчастий, а еще молили о крепком здоровье.

В ночь на 20 августа снятся вещие сны. Поэтому нужно запомнить увиденное во сне и верить в его исполнение.

С этого времени в лесу начинают появляться опята. Поэтому наши предки всегда в этот день отправлялись за грибами и обязательно их жарили.

В этот день жена должна вкусно накормить мужа. Среди блюд должна быть жареная картошка с грибами, чтобы в дом пришло счастье.

Чтобы деньги водились, утром нужно расчесать волосы деревянным гребнем.

Приметы на 20 августа

Если на Самойлов день высоко и медленно летят журавли – к теплой осени.

Если в этот день мыши перебрались с полей в хлев, то зима будет холодной.

Проливной дождь в этот день – к хорошей осени.

Солнце зашло за туман – к скорым дождям.

Щедрый урожай рябины — к дождливой осени.

Если облака плывут очень низко над головой, то это к ненастью, но когда они высоко над землей, то погода будет хорошей.

Кроты ямы роют на север – зимой будет снежная вьюга и частая метель.

Ранее Фокус писал, откуда берутся народные приметы.