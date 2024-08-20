День пророка Самуїла: чому 20 серпня треба бути уважними до своїх снів

Пророка Самуїла вважають покровителем чоловіків, тому 20 серпня дружина повинна смачно нагодувати свого коханого, щоб привернути в дім удачу і щастя.

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20 серпня православні християни вшановують пам'ять святого пророка Самуїла, який є одним із найшанованіших біблійних персонажів. Він — покровитель сиріт і вдів, а також захисник усіх знедолених. Крім того, пророка Самуїла вважали заступником усіх чоловіків.

Історія свята

Самуїл був довгоочікуваною дитиною, яку його мати Анна, дружина Елкани з Рамафаїм-Цофіма, довго просила у Бога. Бездітна жінка натерпілася образ від чоловіка і знущань його другої дружини Фенанни. Бог почув її молитви і подарував їй сина. Звідси і його ім'я, що в перекладі означає "випрошений". Ще до народження дитини батьки вирішили присвятити її Всевишньому.

Коли хлопчикові виповнилося три роки, мати вирушила з ним до Силоми і за обітницею віддала його в скинію під опіку первосвященика Ілія. Той був не тільки священнослужителем, а й суддею Ізраїльським.

Дитина росла в повазі до Бога і в 12 років їй зійшло перше одкровення про те, що Всевишній покарає весь дім первосвященика Ілія за те, що він не приборкує своїх нечестивих синів. Сказане збулося, коли филистимляни, убивши 30 тисяч ізраїльтян, зокрема синів первосвященика Офні та Фінеєса, здобули перемогу і захопили Ковчег.

Дізнавшись про трагедію, Ілій упав із сідла навзнак біля воріт і, зламавши хребет, помер. Дружина Фінеєса, до якої чутка про те, що трапилося, дійшла в той час, коли народжувалося немовля, померла зі словами: "Відійшла слава від Ізраїлю, бо взято Ковчег Божий".

Коли Ілій помер, Самуїл став замість нього суддею Ізраїльським. Він повернув Ковчег з полону, а після навернення ізраїльтян до Бога вони повернули собі й усі міста, раніше захоплені филистимлянами.

Самуїл жив і судив по совісті, а коли постарів, то поставив своїх синів Іоїла та Авію суддями над Ізраїлем. Однак ті не успадкували чесності й правосуддя батька, бо були корисливі. Тоді старійшини Ізраїлю, бажаючи, щоб народ Божий був "як інші народи", зажадали у пророка Самуїла поставити їм царя. Він помазав на царство Саула, але той виявився нечестивим. Тоді пророк поставив на його місце святого Давида, який знаходив у нього притулок, рятуючись від переслідувань царя Саула. Пророк Самуїл помер, досягнувши глибокої старості. У 406 році мощі пророка Самуїла було перенесено з Іудеї до Константинополя.

Чого не можна робити 20 серпня?

Як і в будь-яке церковне свято, не можна сваритися. Сварки і з'ясування стосунків, розпочаті цього дня, тривали дуже довго.

Заборонено стригти волосся і нігті, щоб не "зрізати" собі роки життя.

Наші пращури вірили, що в цей день духи і нечиста сила можуть налякати маленьких дітей і викликати у них різні хвороби. Тому малюків до семи років не залишали одних вдома і намагалися доглядати за ними.

Не можна свататися, робити пропозицію одружитися/зустрічатися, гуляти весілля, оскільки це несприятливий день для укладення союзів.

Що можна робити 20 серпня?

Традиційно цього дня віряни відвідують церкву, моляться до святого пророка, просячи його заступництва і благословення, захисту від нещасть, а ще молили про міцне здоров'я.

У ніч на 20 серпня сняться віщі сни. Тому потрібно запам'ятати побачене уві сні та вірити в його виконання.

З цього часу в лісі починають з'являтися опеньки. Тому наші пращури завжди цього дня вирушали по гриби й обов'язково їх смажили.

Цього дня дружина повинна смачно нагодувати чоловіка. Серед страв має бути смажена картопля з грибами, щоб у дім прийшло щастя.

Щоб гроші водилися, вранці потрібно розчесати волосся дерев'яним гребенем.

Прикмети на 20 серпня

Якщо на Самійлів день високо і повільно летять журавлі — до теплої осені.

Якщо цього дня миші перебралися з полів у хлів, то зима буде холодною.

Злива цього дня — до гарної осені.

Сонце зайшло за туман — до швидких дощів.

Щедрий урожай горобини — до дощової осені.

Якщо хмари пливуть дуже низько над головою, то це до негоди, але коли вони високо над землею, то погода буде гарною.

Кроти ями риють на північ — взимку буде снігова хуртовина і часта заметіль.

Раніше Фокус писав, звідки беруться народні прикмети.