Финалист "Холостячки-1" Алексей Тригубенко впервые показал маму своего сына (фото)

Алексей Тригубенко не хочет, чтобы его жена жила публичной жизнью, поэтому старается держать за кадром.

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Бизнесмен и финалист шоу "Холостячка" с Ксенией Мишиной Алексей Тригубенко впервые показал маму своего сына Марка. Фотографией с любимой Алексей поделился у себя на странице в Instagram.

В частности, накануне Алексей решил организовать сбор на нужды армии и чтобы заинтересовать свою аудиторию, которая в сети Инстаграм составляет 151 тысяча подписчиков, он пообещал, если за три дня удастся собрать необходимую сумму, то он покажет фото своей возлюбленной, которую пока ни разу не показывал публично.

Однако за три дня закрыть сбор не удалось. Несмотря на это, Тригубенко все же решил выполнить обещание и обнародовал первое и единственное семейное фото, на котором показал жену Олю.

"Условия были, которые, что мы за 3 дня насобираем необходимую сумму, мы ее не насобирали. Но я считаю, что надо поступить справедливо, и большая часть людей донатили как раз через эту инициативу, что помогло нам собрать почти 70 тысяч. Поэтому я подумаю и просто покажу вам маму Марка, но не всю", — сказал Тригубенко.

Уже следующим Алексей опубликовал фото, на котором он стоит с сыном на руках, а рядом — мама мальчика, которую зовут Оля. Единственный нюанс: женщина стоит спиной в кадре, поэтому трудно разглядеть ее лицо. Несмотря на это, все же на фото видно, что женщина имеет худощавое телосложение, ниже Алексея ростом, с темно-русыми волосами до плеч. На фотографии женщина одета в черное облегающее платье с большим вырезом на спине. Больше Алексей ничего не рассказал о жене.

Жена Алексея Тригубенко Фото: скрин

Почему Тригубенко скрывает любимую

Недавно в своем интервью Славе Демину предприниматель объяснил, что, несмотря на публичность, не планирует показывать свою жизнь в блоге. Одной из причин является и то, что жена не хочет. Еще одна причина — он боится хейта в сторону жены, поэтому стремится избегать ее публичности. А также считает, что это безопаснее для нее.

Однако все же Алексей не отрицает, что возможно, когда-то, при желании любимой, он все же познакомит ее со своей аудиторией.

В этом же интервью Алексей проговорился, что пара живет в гражданском браке, даже несмотря на то, что имеет годовалого сына Марка. Тригубенко заявил, если любимая захочет, то они в любой момент узаконят их отношения.

Напомним, ранее мы писали, что умерла мать финалиста шоу "Холостячка": как выглядела мама Алексея Тригубенко.