Фіналіст "Холостячки-1" Олексій Тригубенко вперше показав маму свого сина (фото)

Олексій Тригубенко не хоче, щоб його дружина жила публічним життям, тому намагається тримати її за кадром.

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Бізнесмен і фіналіст шоу "Холостячка" з Ксенією Мішиною Олексій Тригубенко вперше показав маму свого сина Марка. Світлиною з коханою Олексій поділився у себе на сторінці в Instagram.

Зокрема, напередодні Олексій вирішив організувати збір на потреби армії і, щоб зацікавити свою аудиторію, яка в мережі Інстаграм становить 151 тисячу підписників, він пообіцяв, якщо за три дні вдасться зібрати необхідну суму, то він покаже фото своєї коханої, яку поки жодного разу не показував публічно.

Однак за три дні закрити збір не вдалося. Попри це, Тригубенко все ж вирішив виконати обіцянку, оприлюднивши перше і єдине сімейне фото, на якому показав дружину Олю.

"Умови були, які, що ми за 3 дні назбираємо необхідну суму, ми її не назбирали. Але я вважаю, що треба вчинити справедливо, бо велика частина людей донатили якраз через цю ініціативу, що допомогло нам зібрати майже 70 тисяч. Тому я подумаю і просто покажу вам маму Марка, але не всю", — сказав Тригубенко.

Вже наступним Олексій опублікував фото на якому він стоїть з сином на руках, а поряд — мама хлопчика, яку звати Оля. Єдиний нюанс: жінка стоїть спиною в кадрі, тому важко розгледіти її обличчя. Та все ж на фото видно, що жінка має худорляву статуру, нижча за Олексія зростом, темно-русяве волосся до плечей. На світлині жінка одягнена в чорну обтислу сукню з великим вирізом на спині. Більше Олексій нічого не розповів про дружину.

Дружина Олексія Тригубенка Фото: скрін

Чому Тригубенко приховує кохану

Нещодавно в своєму інтерв'ю Славі Дьоміну підприємець пояснив, що, попри публічність, не планує показувати своє життя в блозі. Однією з причин є те, що дружина цього не хоче. Ще одна причина — він боїться хейту в бік дружини, тому прагне уникати її публічності. А також вважає, що це безпечніше для неї.

Однак усе ж Олексій не заперечує, що можливо, колись, на бажання коханої, він все ж познайомить її зі своєю аудиторію.

У цьому ж інтерв’ю Олексій обмовився, що пара живе у цивільному шлюбі навіть попри те, що має однорічного сина Марка. Тригубенко заявив, якщо кохана захоче, то вони у будь-який момент узаконять їхні стосунки.

Нагадаємо, раніше ми писали, що померла мати фіналіста шоу "Холостячка": який вигляд мала мама Олексія Тригубенка.