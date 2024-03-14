Померла мати фіналіста шоу "Холостячка": який вигляд мала мама Олексія Тригубенка (фото)

Олексій Тригубенко не вказав причину смерті рідної людини. Але зізнався, що досі не може повірити в те, що мами більше немає.

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У фіналіста шоу "Холостячка" Олексія Тригубенка померла мати. Про це він розповів у сторіс на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram у середу, 13 березня.

"У мене була найкраща мама у світі. Тепер вона з бабусею. Не вірю", — написав Тригубенко.

Відомо, що маму фіналіста першого сезону проєкту "Холостячка" звали Наталія. Сам Олексій часто публікував у мережі фотографії з нею. Так, одного разу він показав маму під час святкової вечері з приводу свого дня народження. На ньому Наталя одягнена в простий чорний гольф із коміром, що закриває шию. Волосся жінка вклала в просту повсякденну зачіску, а на обличчя нанесла нюдовий макіяж.

Наталія Тригубенко на дні народження свого сина Олексія Фото: Скриншот

Також Тригубенко показав маму Наталію під час хрестин свого сина Марка. На груповому знімку Олексій Тригубенко тримає на руках свого маленького сина, а молода бабуся підтримує дитину правою рукою. Для урочистого заходу жінка обрала сукні м'ятного кольору класичного фасону та з поясом. Голову Наталія покрила простим білим шарфом.

Олексій Тригубенко з мамою Наталією на хрестинах свого сина Марка Фото: Олексій Тригубенко/ Instagram

Крім того фіналіста шоу "Холостячка" публікував на своїй сторінці в Instagram і просто портрети з мамою, не приурочені до тієї чи іншої події. Так, один із них — це домашнє селфі Олексія зі своєю мамою. Жінка одягнена в темно-синю блузку з білим принтом, а в якості аксесуара у неї на шиї тоненький ланцюжок з кулоном. Губи жінка підкреслила ніжно-рожевою помадою.

Олексій Тригубенко показав селфі зі своєю мамою Фото: Олексій Тригубенко/ Instagram

Як раніше писали медіа, чоловік Наталії Тригубенко був керівником на одному з підприємств. Жінка народила та виростила двох дітей: сина Олексія та доньку Анастасію. Крім того, жінка мала невеликий бізнес — магазин одягу.

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Померла мати Меланії Трамп (фото)

Нагадаємо, наприкінці лютого цього року стало відомо, що померла мама Ольги Сумської. Народна артистка опублікувала фото зі своєю матір'ю Ганною Сумською. Вона зізналася, що в пам'яті залишаться тільки найдорожчі миті життя, пов'язані з мамою.

А наприкінці вересня 2023 року не стало мами Кузьми Скрябіна. Ольга Кузьменко, мати артиста, була письменницею і педагогом. Ще навчаючись в інституті, вона їздила селами з магнітофоном і записувала народні пісні та прислів'я, створила дитячий колектив, де діти співали народні та обрядові пісні. Працювала викладачкою гри на фортепіано в музичній школі.