"Не стало найдорожчої у світі": Ольга Сумська звернулася до матері в день її смерті (фото)

Народна артистка опублікувала фото зі своєю матір'ю Анною Сумською. Вона зізналася, що в пам'яті залишаться тільки найдорожчі миті життя, пов'язані з мамою.

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Народна артистка України Ольга Сумська зворушила українців постом, який присвятила своїй мамі, яка померла два роки тому. Його артистка опублікувала на своїй сторінці у Facebook у вівторок, 27 лютого.

Народна артистка України Анна Сумська — мама Ольги — померла 27 лютого 2022 року о 4 годині ранку.

"Не стало найдорожчої у світі... Хіба можна знайти такі слова, щоб передати цей стан душі без тебе? Рідненька... Хоча б слово почути, обійняти... У пам'яті залишаються найдорожчі миті життя і це ти, моя любов, моє життя", — написала Ольга Сумська.

Артистка додала, що попри смерть, вона завжди відчуває підтримку мами. Ольга Сумська також показала фотографії, на яких вона зображена з близькою людиною.

На одному з фото Ольга сидить поруч із мамою, одягненою в українському національному стилі. На голові в акторки пов'язана червона хустка, а шия прикрашена кораловим намистом зі згардою.

Анна Сумська разом із донькою Ольгою Фото: Ольга Сумська/ Facebook

На іншій Ольга Сумська робить зі своєю мамою селфі. Анна Сумська одягнена в повсякденну червону футболку. У жінки волосся зібране в гладку зачіску, на губах — яскрава червона помада. А як аксесуар — ланцюжок із хрестиком.

Анна та Ольга Сумські в повсякденному житті Фото: Ольга Сумська/ Facebook

Ще на одному знімку мати й донька позують у вечірньому вбранні. На Ользі — чорна, прикрашена стразами сукня і чорно-білий головний убір. Цього дня вона обрала яскравий макіяж, підкресливши очі та губи. А ось мама артистки навпаки віддала перевагу спокійному макіяжу в нюдових відтінках. На Ганні Іванівні видно чорно-білу блузку і біле намисто. Вбрання Ольги Сумської та її мами доповнюють одне одного завдяки спільній колірній гамі.

Ольга та Анна Сумські у вечірніх образах Фото: Ольга Сумська/ Facebook

Крім того, артистка також опублікувала зворушливе фото, на якому вони з мамою зображені в повсякденних образах.

Ольга та Анна Сумські на спільному фото Фото: Ольга Сумська/ Facebook

Анна Сумська народилася 1933 року в селі Катюжанка Київської області. У 1955 закінчила Київський театральний інститут. Зіграла на сценах театрів понад 150 ролей, знімалася в епізодичних ролях у кіно. З 1993 року працювала в Національному українському драматичному театрі імені Івана Франка. Померла в ніч із 26 на 27 лютого 2022 року у віці 88 років у Києві. Була похована 1 березня в одній могилі з чоловіком на Байковому кладовищі (ділянка № 33).

Народна артистка України Анна Сумська зіграла понад 150 ролей у театрі Фото: Ольга Сумська/ Facebook Народна артистка України Анна Сумська зіграла понад 150 ролей у театрі Фото: Ольга Сумська/ Facebook

Нагадаємо, на початку липня 2023 року Вікторія Бекхем показала зворушливі фото своїх батьків. Зіркова сім'я зібралася разом на вихідні.

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