Звезда Slipknot попал в больницу после серьезного ЧП на ферме дочери Осборна (видео)

Музыкант Сид Уилсон пытался разжечь костер, но что-то пошло не так. Врачи диагностировали у него ожоги второй степени рук, шеи и лица.

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47-летний Сид Уилсон, участник группы Slipknot, оказался в больнице с серьезными ожогами, которые получил на ферме, где живет со своей девушкой Келли Осборн, дочерью музыканта Оззи Осборна. Артист показал своим подписчикам в Instagram пару видео из медучреждения, где продемонстрировал свои травмы: обожженную шею и руки, а также лицо с волдырями от ожогов.

"Привет всем. Я в порядке, со мной все будет в порядке, но у меня были серьезные ожоги лица и рук. Я обожжен везде. Брови обожжены. Мой рот покрыт волдырями. Мои руки в плохом состоянии. Обе руки", – говорит он, пока врачи делают ему необходимые процедуры.

Затем Уилсон заверил своих поклонников, что планирует быстро поправиться, чтобы присоединиться к своим товарищам по группе Slipknot в их туре, который возобновится 1 сентября выступлением на фестивале Rocklahoma в Прайоре, штат Оклахома.

"Со мной все будет в порядке. И мне все равно, что для этого потребуется. Я увижу вас в туре", — заявил он.

Сид подписал свои посты: "Ой" и "Все, со мной все будет в порядке. Люблю вас всех".

Позже Уилсон объяснил, что инцидент произошел, когда он работал на ферме и разжигал костер. Мужчина получил ожоги второй степени. Он сказал, что пламя даже опалило его усы, и пошутил, что в конечном итоге решил сбрить их, прежде чем сесть в машину и поехать в больницу.

Келли Осборн в своем Instagram Story была более разговорчива. По ее словам, Сид "буквально поджег себя и взорвал все".

Келли Осборн и Сид Уилсон с двухлетним сыном Сидни

Возлюбленная музыканта взяла с собой в больницу двухлетнего сына Сидни, который сидит на полу возле кровати отца, перебирает игрушки и что-то поет. В этом время Уилсон с перебинтованными руками что-то читает в телефоне, лежа на специальной кровати.

Келли и Сид знакомы много лет — с 1999-го, когда впервые встретились на фестивале Ozzfest, организованном семьей Осборн. Долгое вреия они были близкими друзьями, а осенью 2021-го их отношения вышли на новый уровень. Первенец пары, названный в честь отца-рокера, появился на свет в ноябре 2022-го

Уилсон пообещал поклонникам держать их в курсе своего процесса выздоровления.

Ранее Фокус писал, что музыка Slipknot способна облегчить головную боль.