Зірка Slipknot потрапив до лікарні після серйозної НП на фермі дочки Осборна (відео)

Музикант Сід Вілсон намагався розпалити багаття, але щось пішло не так. Лікарі діагностували в нього опіки другого ступеня рук, шиї та обличчя.

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47-річний Сід Вілсон, учасник гурту Slipknot, опинився в лікарні з серйозними опіками, яких зазнав на фермі, де живе зі своєю дівчиною Келлі Осборн, дочкою музиканта Оззі Осборна. Артист показав своїм передплатникам в Instagram кілька відео з медустанови, де продемонстрував свої травми: обпалену шию і руки, а також обличчя з пухирями від опіків.

"Привіт усім. Зі мною все гаразд, зі мною все буде гаразд, але в мене були серйозні опіки обличчя і рук. Я обпалений скрізь. Брови обпалені. Мій рот вкритий пухирями. Мої руки в поганому стані. Обидві руки", — каже він, поки лікарі роблять йому необхідні процедури.

Потім Вілсон запевнив своїх шанувальників, що планує швидко одужати, аби приєднатися до своїх товаришів по групі Slipknot в їхньому турі, який відновиться 1 вересня виступом на фестивалі Rocklahoma в Прайорі, штат Оклахома.

"Зі мною все буде гаразд. І мені все одно, що для цього буде потрібно. Я побачу вас у турі", — заявив він.

Сід підписав свої пости: "Ой" і "Все, зі мною все буде гаразд. Люблю вас усіх".

Пізніше Вілсон пояснив, що інцидент стався, коли він працював на фермі і розпалював багаття. Чоловік отримав опіки другого ступеня. Він сказав, що полум'я навіть обпалило його вуса, і пожартував, що зрештою вирішив поголити їх, перш ніж сісти в машину і поїхати в лікарню.

Келлі Осборн у своєму Instagram Story була більш говіркою. За її словами, Сід "буквально підпалив себе і підірвав усе".

Келлі Осборн і Сід Вілсон із дворічним сином Сідні

Кохана музиканта взяла з собою в лікарню дворічного сина Сідні, який сидить на підлозі біля ліжка батька, перебирає іграшки і щось співає. У цей час Вілсон із перебинтованими руками щось читає в телефоні, лежачи на спеціальному ліжку.

Келлі та Сід знайомі багато років — з 1999-го, коли вперше зустрілися на фестивалі Ozzfest, організованому сім'єю Осборн. Тривали час вони були близькими друзями, а восени 2021-го їхні стосунки вийшли на новий рівень. Первісток пари, названий на честь батька-рокера, з'явився на світ у листопаді 2022-го

Вілсон пообіцяв шанувальникам тримати їх у курсі свого процесу одужання.

Раніше Фокус писав, що музика Slipknot здатна полегшити головний біль.