57-летняя Сальма Хайек продемонстрировала фигуру в ярком купальнике (фото)

Звезда экрана отдыхает в Испании. Она не скрывает свою седину.

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57-летняя американо-мексиканская актриса Сальма Хайек продемонстрировала фигуру в желтом купальнике во время отдыха на Ибице, Испания. Снимками звезда фильма "Вечные" делится в Instagram с более 28 млн подписчиков.

"Желтое бикини и белые волосы это идеальное сочетание", — написала Сальма, которая не скрывает своей седины.

На фото жена французского миллиардера Франсуа-Анри Пино предстала в ярком желтом купальнике на палубе яхты. Волосы Хайек заплела в две косички. К испанскому образу актриса добавила массивные солнцезащитные очки.

Знаменитость мексиканского происхождения позировала на фоне желто-красного флага Испании, с которым ее купальник удачно сочетался.

Сальма Хайек в Испании

Интересно, что на новый пост Сальмы отреагировала супермодель Линда Евангелиста — бывшая девушка мужа актрисы. Франсуа-Анри Пино и звезда подиумов в свое время встречались и стали родителями сына Огюстена.

Линда оставила в комментариях три желтых сердечка.

Сальма Хайек в следующем месяце представит свой новый фильм "Без крови" на Международном кинофестивале в Торонто, который откроется 5 сентября 2024 года. Картина, режиссером и соавтором сценария которой выступила Анджелина Джоли, основана на одноименной книге автора Алессандро Барикко. Сельма и Демиан Бичир сыграли в драме главные роли.

Напомним, как выглядит свекор-миллиардер Сальмы Хайек.

Также Фокус писал об отдыхе Сальмы Хайек на яхте.