57-річна Сальма Хаєк продемонструвала фігуру в яскравому купальнику (фото)
Зірка екрану відпочиває в Іспанії. Вона не приховує свою сивину.
57-річна американо-мексиканська акторка Сальма Хаєк продемонструвала фігуру в жовтому купальнику під час відпочинку на Ібіці, Іспанія. Знімками зірка фільму "Вічні" ділиться в Instagram з понад 28 млн підписників.
"Жовте бікіні та біле волосся це ідеальне поєднання", — написала Сальма, яка не приховує своєї сивини.
На фото дружина французького мільярдера Франсуа-Анрі Піно постала в яскравому жовтому купальнику на палубі яхти. Волосся Хаєк заплела у дві косички. До іспанського образу акторка додала масивні сонцезахисні окуляри.
Знаменитість мексиканського походження позувала на фоні жовто-червоного прапора Іспанії, з яким її купальник вдало поєднувався.
Цікаво, що на новий пост Сальми відреагувала супермодель Лінда Євангеліста — колишня дівчина чоловіка акторки. Франсуа-Анрі Піно та зірка подіумів свого часу зустрічалися та стали батьками сина Огюстена.
Лінда залишила в коментарях три жовті сердечки.
Сальма Хаєк наступного місяця представить свій новий фільм "Без крові" на Міжнародному кінофестивалі в Торонто, який відкриється 5 вересня 2024. Картина, режисером і співавтором сценарію якої виступила Анджеліна Джолі, заснована на однойменній книзі автора Алессандро Барікко. Сельма і Деміан Бічір зіграли в драмі головні ролі.
Нагадаємо, як виглядає свекор-мільярдер Сальми Хаєк.
Також Фокус писав про відпочинок Сальми Хаєк на яхті.