Украшание холодильников: почему новый тренд из "Бриджертонов" вреден для здоровья (видео)

Странный тренд захлестнул TikTok и продолжает набирать обороты.

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Поклонники сериала "Бриджертоны" запустили новый вирусный тренд в TikTok. Они украшают свои холодильники свежими цветами, самодельными рамками для фотографий, зеркалами, плетеными корзинами с фруктами и овощами и другими безделушками. Однако специалисты предупреждают, что не стоит оформлять холодильники в стиле исторической драмы, потому что это чревато проблемами со здоровьем, пишет The Telegraph.

Агентство по стандартам пищевых продуктов предостерегло от новой моды, заявив, что хранение продуктов рядом с такими предметами может быть опасным для здоровья.

Специалисты призывают не хранить продукты в контейнерах, которые использовались для других целей, и складывать их в герметичные пакеты или контейнеры, чтобы избежать риска перекрестного заражения вредными бактериями.

Холодильники необходимо поддерживать при температуре от нуля до пяти градусов по Цельсию, утверждает контролирующий орган, а сырые продукты, включая мясо, следует хранить закрытыми.

Лора Маунтфорд, гуру по уборке дома с более чем миллионом подписчиков в социальных сетях, раскритиковала это помешательство.

"Красота — это хорошо, но если она не добавляет ценности вашей повседневной жизни, то она не будет долговечной. Вы можете купить так много акриловых коробок для любого типа продуктов, и их намного легче правильно мыть… холодильник — не место для плетеной корзины", – заявила она.

Сторонники дизайна холодильников говорят, что это служит как эстетической, так и функциональной цели. Многие утверждают, что это помогает им упорядочить все свои продукты и убрать все лишнее.

Но критики обвиняют эту тенденцию в том, что она является чертой среднего класса, "тратящей время впустую".

Блогер Shabaz Saysс с почти четырьмя миллионами подписчиков в Instagram и TikTok, опубликовал видео, в котором он высмеивает декорирование холодильника.

"Привет, ты беден, ты можешь этого не понимать, но позволь мне показать тебе декорирование холодильника. Вы не добавляете керамических лебедей с цветами или шкатулки с настоящими драгоценностями внутри холодильника… вы пытаетесь быть таким безработным, но не можете. Вы не можете позволить себе заполнить свой холодильник, не говоря уже о декорировании холодильника", – сказал он.

В то время как некоторые эксперты по кухне считают, что эта тенденция останется в основном онлайн-феноменом, другие предполагают, что она может стать более постоянной с появлением на рынке новых моделей прозрачных холодильников.

Таня Веллер, директор по маркетингу цифровой техники в Samsung Electronics UK, говори, что дизайн холодильника — это "забавная, креативная тенденция, которая позволяет вам организовывать повседневные продукты питания и украшать область вашей кухни, которая не всегда видна, но с некоторыми моделями это может стать все более важным".

Она считает, что в организации еды и сокращении пищевых отходов есть практическая сторона:

"Организованность не только выглядит хорошо, но и помогает вам следить за продуктами и планировать семейные обеды".

Ранее Фокус писал, что аккумулятор за 20 гривен "спасет" холодильник без света.