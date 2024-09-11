Конкурент Pantone назвал цвет 2024 года (фото, видео)

Этот цвет символизирует период перемен и переориентации, а также якляется гендерно-инклюзивным.

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Трендинговые агентства WGSN и Coloro, которые конкурируют с Институтом цвета Pantone, показали собственный взгляд на то, какими будут цветовые тренды, представив свой цвет 2024 года — Transformative Teal. Его название переводится как трансформационный бирюзовый. При этом WGSN и Coloro, в отличие от Pantone, представляют свои тенденции на два года вперед

По прогнозу WGSN, 2026 год станет годом переориентации, отмеченным возросшим спросом потребителей на большую экологическую ответственность. Поэтому выше упомянутый оттенок как нельзя лучше подходит, поскольку символизирует собой период перемен и переориентации. Он также позиционируется как гендерно-инклюзивный и межсезонный, являясь альтернативой классическому темно-синему и/или темно-зеленому цвету.

Transformative Teal — это текучая смесь синего и акватического зеленого, которая отражает разнообразие природы и затрагивает мышление, ориентированное на Землю. Он олицетворяет изменения и перенаправление и может способствовать повышению устойчивости перед лицом сложных климатических проблем.

Аналитики также отмечают растущий интерес к зеленому и синему в поисковых запросах, связанных с покупками, в последние месяцы. Поисковые запросы по слову teal, в частности, выросли на 9% в годовом исчислении в Google Trends.

"В 2026 году и далее важность темных цветов будет возрастать на фоне продолжающегося поликризиса, поскольку потребители обращаются к цветам, обладающим универсальностью, стабильностью и долговечностью. Трансформационный бирюзовый является охлаждающим, успокаивающим и восстанавливающим, с трансформирующим и регенерирующим характером", – заявили в WGSN.

Цвет года является важным маркером для брендов. Поскольку потребители достигли истощения в эпоху избыточной стимуляции и снижения концентрации внимания, усугубленной усталостью от негативных новостей и перестройкой в ​​постпандемийном мире, бренды пытаются найти новые способы выделиться среди конкурентов.

Согласно исследованию WGSN, 98% респондентов утверждают, что на их решения о покупке влияет именно цвет.

Ранее Фокус писал, каким является цвет 2024 года по версии Pantone.