Конкурент Pantone назвав колір 2024 року (фото, відео)

Цей колір символізує період змін і переорієнтації, а також є гендерно-інклюзивним.

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Трендингові агенції WGSN і Coloro, що конкурують з Інститутом кольору Pantone і показали власний погляд на те, якими будуть колірні тренди, представивши свій колір 2024 року — Transformative Teal. Його назва перекладається як трансформаційний бірюзовий. При цьому WGSN і Coloro на відміну від Pantone представляють свої тенденції на два роки вперед

За прогнозом WGSN, 2026 рік стане роком переорієнтації, позначеним збільшеним попитом споживачів на більшу екологічну відповідальність. Тому вище згаданий відтінок якнайкраще пасує, оскільки символізує собою період змін і переорієнтації. Він також позиціонується як гендерно-інклюзивний і міжсезонний та є альтернативою класичному темно-синьому та/або темно-зеленому кольору.

Transformative Teal — це плинна суміш синього й акватичного зеленого, що відображає різноманітність природи та зачіпає мислення, орієнтоване на Землю. Він уособлює зміни та перенаправлення і може сприяти підвищенню стійкості перед обличчям складних кліматичних проблем.

Аналітики також відзначають зростаючий інтерес до зеленого і синього в пошукових запитах, пов'язаних з покупками, в останні місяці. Пошукові запити за словом teal, зокрема, зросли на 9% у річному обчисленні в Google Trends.

"У 2026 році й надалі важливість темних кольорів зростатиме на тлі триваючої полікризи, оскільки споживачі звертаються до кольорів, що мають універсальність, стабільність і довговічність. Трансформаційний бірюзовий є охолоджувальним, заспокійливим і відновлювальним, з трансформувальним і регенерувальним характером", — заявили у WGSN.

Колір року є важливим маркером для брендів. Оскільки споживачі досягли виснаження в епоху надлишкової стимуляції та зниження концентрації уваги, підсиленої втомою від негативних новин і перебудовою в постпандемійному світі, бренди намагаються знайти нові способи виділитися серед конкурентів.

Згідно з дослідженням WGSN, 98% респондентів стверджують, що на їхні рішення про покупку впливає саме колір.

Раніше Фокус писав, яким є колір 2024 року за версією Pantone.