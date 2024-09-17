В Британии умерла 33-летняя кошка Рози

По человеческим меркам возраст Рози составлял 152 года.

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Кошка Рози из Норвича, Великобритания, скончалась в возрасте 33 года в доме своей хозяйки, сообщает New York Post.

Пушистая кошка черепахового окраса родилась в 1991 году. Когда она была котенком, ее взяла из приюта женщина по имени Лила. Изначально она должна была попасть в другую семью, но выяснилось, что у ребенка, который там воспитывался, была аллергия на шерсть. Так животное и попало к Лиле, составив компанию еще одной "усыновленной" кошке и собаке.

Рози носила неофициальный титул самой старой кошки в мире. Ее возраст на момент смерти был 152 года по "человеческим" меркам. В 2023 году представители Книги рекордов Гиннесса пригласили владелицу подать заявку, но она не успела этого сделать.

"Я так по ней скучаю. Она была не очень здорова, и однажды она просто вошла в коридор дома, легла и умерла. Но у нас было много хороших воспоминаний, и я рада, что мы провели время вместе", – говорит хозяйка.

Отказавшись от жизни на улице, Рози спала у окна в последние годы своей жизни.

"Она довольно своеобразная. Рози спит у окна весь день и, как по часам, она найдет немного еды и сходит в лоток. Нет необходимости в будильнике. Все, что она делает, это ест, спит, ходит в лоток и так далее. Мне часто приходится проверять, жива ли она и дышит ли. Я беспокоюсь о том дне, когда она пересечет радужный мост. Она оставит после себя большую пустоту. Я буду скучать по ней, когда она уйдет. Но я никогда не усыплю ее", – рассказывала ранее владелица животного.

Сегодня носителем титула "Самая старая кошка в мире" является Флосси, 28-летняя кошка из Кента.

Рекорд самой старой кошки, которая когда-либо жила, принадлежит Крим Пафф из Остина, штат Техас. Родившись 3 августа 1967 года, она прожила 38 лет и 3 дня до 6 августа 2005 года.

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