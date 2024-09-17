У Британії померла 33-річна кішка Розі

За людськими мірками вік Розі становив 152 роки.

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Кішка Розі з Норвіча, Велика Британія, померла у віці 33 роки в будинку своєї господині, повідомляє New York Post.

Пухнаста кішка черепахового забарвлення народилася 1991 року. Коли вона була кошеням, її взяла з притулку жінка на ім'я Ліла. Спочатку вона мала потрапити в іншу сім'ю, але з'ясувалося, що у дитини, яка там виховувалася, була алергія на шерсть. Так тварина і потрапила до Ліли, склавши компанію ще одній "усиновленій" кішці та собаці.

Розі носила неофіційний титул найстарішої кішки у світі. Її вік на момент смерті був 152 роки за "людськими" мірками. 2023 року представники Книги рекордів Гіннеса запросили власницю подати заявку, але вона не встигла цього зробити.

"Я так за нею сумую. Вона була не дуже здорова і одного разу вона просто увійшла в коридор будинку, лягла і померла. Але в нас було багато хороших спогадів і я рада, що ми провели час разом", — каже господиня.

Відмовившись від життя на вулиці, Розі спала біля вікна в останні роки свого життя.

"Вона досить своєрідна. Розі спить біля вікна весь день і, як за годинником, вона знайде трохи їжі і сходить у лоток. Немає потреби в будильнику. Усе, що вона робить, це їсть, спить, ходить у лоток і так далі. Мені часто доводиться перевіряти, чи жива вона і чи дихає. Я турбуюся про той день, коли вона перетне райдужний міст. Вона залишить після себе велику порожнечу. Я сумуватиму за нею, коли вона піде. Але я ніколи не присплю її", — розповідала раніше власниця тварини.

Сьогодні носієм титулу "Найстаріша кішка у світі" є Флоссі, 28-річна кішка з Кента.

Рекорд найстарішої кішки, яка коли-небудь жила, належить Крім Пафф з Остіна, штат Техас. Народившись 3 серпня 1967 року, вона прожила 38 років і 3 дні до 6 серпня 2005 року.

Раніше Фокус писав, чи чекають кішки господарів, коли тих немає вдома.