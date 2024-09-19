Остроумный Оптимус Прайм и свежий сюжет: чем удивили "Трансформеры: Начало"

В украинских кинотеатрах начался показ новой, точнее, самой "старой" истории о Трансформерах, повествующей о том, как и почему все началось. Что из нее получилось — рассказываем!

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На текущей неделе стартовал анимационный фильм из популярной франшизы об автоботах — "Трансформеры: Начало". Доверили это важное кино автору "Истории игрушек — 4" Джошу Кули, и результат получился абсолютно неожиданным. Казалось бы: чем нас могут удивить очередные попытки киностудий заработать на раскрученной франшизе? Но выясняется, что могут. Главное — посмотреть свежим взглядом на давно несвежий сюжет и — вуаля! Зрители получают заветное удовольствие, продюсеры — профиты, а многослойная история — фундаментальную базу. В конце концов, мы узнаем, с чего все началось. Фокус уже посмотрел анимационную картину и рассказывает о ней.

Трейлер фильма "Трансформеры: Начало" 2024

О чем фильм "Трансформеры: Начало" 2024

Нас переносят на планету Кибертрон, жизнь на которой устроена по принципу диктатуры сильных и рабства слабых. Первые могут трансформироваться в средства передвижения, вторые лишены такой возможности в силу технических особенностей и навязанных представлений о себе. Их источники энергии слишком истощены, и этот аспект удерживает часть жителей Кибертрона в крайне неудачных условиях для жизни и незавидных обстоятельствах. Они вынуждены работать в шахтах и думать, что таким образом они служат некоему высшему призванию, в то время как их просто жестоко дурят. Одним словом, стандартная история отдельно взятого государства с репрессивными методами влияния на население.

Орион Мирный (именно так звали Оптимуса Прайма в этой истории) с голосом Криса Хемсворта и чувством юмора мистера Бина предстает перед зрителями в совершенно новом амплуа: он задорен, самоуверен, находчив. Герой то и дело сыплет острыми шутками, чем совершенно меняет наше привычное представление о чопорном, правильном и довольно скучном борце за справедливость. Оказывается, он не всегда был таким!

Вообще, в герое раннего Оптимуса прослеживается юный Индиана Джонс, в котором горит жажда обретения источника жизни, точнее — питания.

Лучшим другом Ориона (будущего Оптимуса) является бот D 16 (Брайан Тайри), который в дальнейшем станет тем самым заклятым врагом автобота — десептиконом Мегатроном. Вначале они были, как братья, и клялись в вечной дружбе.

Сюжет эффектно разбавляет язвительная героиня Элита-Уан, говорящая голосом Скарлетт Йоханссен и на тот момент еще говорящий Бамблби — В 127 (Киган-Майкл Ки), который все время смешит аудиторию и не дает зрителям надолго провалиться в драматическую составляющую повествования.

Когда герои узнают правду о правящем классе Кибертрона, она становится своего рода водоразделом для D-16 и Ориона. Орион стремится добиться большего для своего народа, а D-16 хочет использовать новообретенные способности, чтобы заставить лидеров заплатить за ложь. Оказывается, прежнее поведение D-16 было всего лишь защитным механизмом. Как только он сам получит власть, его больше будет интересовать возмездие. Здесь четко прослеживается утверждение о том, что худшие надсмотрщики — это бывшие рабы. А еще в картине заметна аллюзия к зарождению гражданских войн: когда бывшие единомышленники и представители одного сообщества становятся злейшими врагами в силу идейных и прочих разногласий.

Эстетика фильма явно намеренно стилизована под 1980-е и вызывает двусмысленные эмоции: все герои слишком квадратно-топорные и какие-то чрезмерно четко прорисованные. Все это дает отсылки к некому ретро-эффекту, к которому не знаешь, как относиться. Но в целом впечатление приемы анимации не портят: они – больше про вопрос насмотренности.

Ранее Фокус писал рецензию на фильм "Граф Монте-Кристо"