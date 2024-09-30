Кошка-волк: в Карпатах обнаружили совершенно новую породу кошек (фото, видео)

Несмотря на то, что животное появилось в дикой природе, оно обладает очень спокойным характером.

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Новая порода кошек из Румынии, трансильванская (Pisica Transilvană), покоряет мир. Возникшая естественным путем в лесах вокруг Карпатских гор Румынии и Венгрии, эта порода является самой недавно обнаруженной естественной породой в мире, сообщает Pro TV.

Порода уже частично признана Управляющим советом любителей кошек (GCCF) крупнейшей фелинологической организацией, которая регистрирует породистых кошек в Великобритании, и сейчас находится в процессе рассмотрения Всемирной федерацией кошек. Окончательно порода будет признана через два года, когда родится четвертое поколение котят.

Кошку уже сравнивают с волком из-за цвета шерсти. Она — серого цвета, и ее еще называют карпатским мехом.Котята рождаются светлыми, почти белыми, но в течение первого года жизни животное темнеет, и только кончики ушей, носа и лап остаются светлыми.

Котята трансильванской породы рождаются светлыми Фото: Zsolt Bereczki/Facebook

Кроме того, шерсть такой кошки светлее летом и темнее зимой.

Трансильванские кошки отлично прижились в домашних условиях Фото: Zsolt Bereczki/Facebook

"У них более светлые конечности по сравнению с сиамскими кошками, которые имеют более темные. У них мех, который можно описать как смесь черного и белого — с серыми и черными прядями. Мы также обнаружили, что у них совершенно уникальный темперамент: дикая кошка может быть достаточно агрессивной, но эти кошки вовсе не агрессивны, они не выпускают когти и абсолютно невероятны", — говорит признанный эксперт в области генетики кошек Александру Элиан, директор выставок кошачьих клубов.

Фото: Občianske združenie MačkySOS

Описывая породу, специалист добавляет, что они обладают чрезвычайно крепким здоровьем и отличным генетическим материалом:

"Две международные федерации имеют процедуры для признания и регистрации пород, которые касаются предсказуемости, здоровья и генетической части, а также того, как они отличаются от других пород. Есть много факторов, которые учитываются, прежде чем будет выдано окончательное одобрение. В данный момент мы находимся на третьем поколении. Нам нужно дойти до четвертого поколения, чтобы получить окончательное признание".

Фото: Haras De Brignac/Facebook

Сейчас основные заводчики этой породы во главе с Беверли Элиан (судья WCF) находятся в Румынии, Венгрии, Швейцарии. В Великобритании их разведением занимаются Стюарт и Аманда Брасс.

Трансильванская порода кошек стала популярной в Европе. Ее называют "wolfcat" (волк-кошка), и уже существуют группы, посвященные ей. Несмотря на то, что о породе активно заговорили только сейчас, в соцсетях владельцы публикуют фото и видео этих животных уже несколько лет.

Ранее Фокус писал о новой породе кошек, которая набирает популярность и тревожит зоозащитников.