Кішка-вовк: у Карпатах виявили абсолютно нову породу кішок (фото, відео)

Незважаючи на те, що тварина з'явилася в дикій природі, вона має дуже спокійний характер.

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Нова порода кішок із Румунії, трансильванська (Pisica Transilvană), підкорює світ. Вона виникла природним шляхом у лісах навколо Карпатських гір Румунії та Угорщини, і на сьогодні ця порода є нещодавно виявленою найприроднішою породою у світі, повідомляє Pro TV.

Порода вже частково визнана Керуючою Радою Любителів Котів (GCCF) найбільшою фелінологічною організацією, яка реєструє породистих кішок у Великій Британії, і зараз перебуває в процесі розгляду Всесвітньою федерацією кішок. Остаточно породу буде визнано через два роки, коли народиться четверте покоління кошенят.

Кішку вже порівнюють із вовком через колір шерсті. Вона — сірого кольору, і її ще називають карпатським хутром. Кошенята народжуються світлими, майже білими, але протягом першого року життя тварина темніє, і лише кінчики вух, носа та лап залишаються світлими.

Кошенята трансильванської породи народжуються світлими Фото: Zsolt Bereczki/Facebook

Крім того, шерсть такої кішки світліша влітку і темніша взимку.

Трансильванські кішки відмінно приживуться в домашніх умовах Фото: Zsolt Bereczki/Facebook

"У них світліші кінцівки, як порівняти із сіамськими кішками, які мають темніші. У них хутро, яке можна описати як суміш чорного і білого — із сірими і чорними пасмами. Ми також виявили, що в них абсолютно унікальний темперамент: дика кішка може бути досить агресивною, але ці кішки зовсім не агресивні, вони не випускають пазурі й абсолютно неймовірні", — каже визнаний експерт у галузі генетики кішок Александру Еліан, директор виставок котячих клубів.

Фото: Občianske združenie MačkySOS

Описуючи породу, фахівець додає, що вони мають надзвичайно міцне здоров'я і відмінний генетичний матеріал:

"Дві міжнародні федерації мають процедури для визнання і реєстрації порід, які стосуються передбачуваності, здоров'я і генетичної частини, а також того, як вони відрізняються від інших порід. Є багато чинників, які враховуються, перш ніж буде видано остаточне схвалення. Наразі ми перебуваємо на третьому поколінні. Нам потрібно дійти до четвертого покоління, щоб отримати остаточне визнання".

Фото: Haras De Brignac/Facebook

Сьогодні основні заводчики цієї породи на чолі з Беверлі Еліан (суддя WCF) знаходяться в Румунії, Угорщині, Швейцарії. У Великобританії їхнім розведенням займаються Стюарт і Аманда Брасс.

Трансильванська порода кішок стала популярною в Європі. Її називають "wolfcat" (вовк-кішка), і вже існують групи, присвячені їй. Попри те, що про породу активно заговорили тільки зараз, у соцмережах власники публікують фото та відео цих тварин уже кілька років.

Раніше Фокус писав про нову породу кішок, яка набирає популярності і турбує зоозахисників.