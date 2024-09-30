Кішка-вовк: у Карпатах виявили абсолютно нову породу кішок (фото, відео)
Незважаючи на те, що тварина з'явилася в дикій природі, вона має дуже спокійний характер.
Нова порода кішок із Румунії, трансильванська (Pisica Transilvană), підкорює світ. Вона виникла природним шляхом у лісах навколо Карпатських гір Румунії та Угорщини, і на сьогодні ця порода є нещодавно виявленою найприроднішою породою у світі, повідомляє Pro TV.
Порода вже частково визнана Керуючою Радою Любителів Котів (GCCF) найбільшою фелінологічною організацією, яка реєструє породистих кішок у Великій Британії, і зараз перебуває в процесі розгляду Всесвітньою федерацією кішок. Остаточно породу буде визнано через два роки, коли народиться четверте покоління кошенят.
Кішку вже порівнюють із вовком через колір шерсті. Вона — сірого кольору, і її ще називають карпатським хутром. Кошенята народжуються світлими, майже білими, але протягом першого року життя тварина темніє, і лише кінчики вух, носа та лап залишаються світлими.
Крім того, шерсть такої кішки світліша влітку і темніша взимку.
"У них світліші кінцівки, як порівняти із сіамськими кішками, які мають темніші. У них хутро, яке можна описати як суміш чорного і білого — із сірими і чорними пасмами. Ми також виявили, що в них абсолютно унікальний темперамент: дика кішка може бути досить агресивною, але ці кішки зовсім не агресивні, вони не випускають пазурі й абсолютно неймовірні", — каже визнаний експерт у галузі генетики кішок Александру Еліан, директор виставок котячих клубів.
Описуючи породу, фахівець додає, що вони мають надзвичайно міцне здоров'я і відмінний генетичний матеріал:
"Дві міжнародні федерації мають процедури для визнання і реєстрації порід, які стосуються передбачуваності, здоров'я і генетичної частини, а також того, як вони відрізняються від інших порід. Є багато чинників, які враховуються, перш ніж буде видано остаточне схвалення. Наразі ми перебуваємо на третьому поколінні. Нам потрібно дійти до четвертого покоління, щоб отримати остаточне визнання".
Сьогодні основні заводчики цієї породи на чолі з Беверлі Еліан (суддя WCF) знаходяться в Румунії, Угорщині, Швейцарії. У Великобританії їхнім розведенням займаються Стюарт і Аманда Брасс.
Трансильванська порода кішок стала популярною в Європі. Її називають "wolfcat" (вовк-кішка), і вже існують групи, присвячені їй. Попри те, що про породу активно заговорили тільки зараз, у соцмережах власники публікують фото та відео цих тварин уже кілька років.
Раніше Фокус писав про нову породу кішок, яка набирає популярності і турбує зоозахисників.