Кровать вместо лотка: почему кошки ходят в туалет на постель, и как с этим справиться

Привычка кошек писать на кровать становится для их владельцев источником стресса и чревата испорченным постельным бельем и матрасом, а также появлением неприятного запаха.

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Владельцам кошек наверняка знакомы проблемы, когда их питомцы игнорируют лоток и ходят в туалет по углам, на ковер и, что самое неприятное, на кровать. Как пишет Catster, кошки писают на кровати и в других неподходящих местах по нескольким причинам.

Проблемы с лотком

Даже те животные, которые с раннего возраста приучены к лотку, могут его игнорировать, если им не нравится наполнитель, а также место, где стоит их туалет. Еще одна причина – грязный лоток, в котором наполнитель меняется не регулярно. Если лоток не соответствует "стандартам", кошки найдут более удобное для себя место, чтобы справить нужду, и часто это может быть кровать или диван.

Тревожность

Кошки могут страдать от тревожности, как и люди, только у них есть другие способы справляться с ней. Причины тревожности могут быть разные, включая переезд в новое жилье, появление нового человека или питомца в доме, фейерверки, громкие звуки, строительство и т. д.

Одним из способов справиться с тревожностью для кошки вполне может стать мочеиспускание на кровать. Когда животное мочится, оно оставляет после себя феромоны, которые находит успокаивающими, что делает кровать более безопасным местом для нее.

Возраст

У пожилых кошек часто могут быть проблемы с суставами, из-за которых им становится сложнее вставать и спускаться или залезать и вылезать из вещей. Для некоторых животных забраться на кровать (особенно если есть пандус или кошачья лестница) может быть проще, чем умоститься на лоток. У пожилых кошек также может наблюдаться снижение когнитивных способностей с возрастом, из-за чего часто забывают, где находится лоток, и выбирают другую ровную поверхность, которой может быть кровать.

Проблемы со здоровьем

Существует множество заболеваний которые могут заставить кошку писать на кровати. Некоторые из них включают идиопатический цистит, инфекции мочевыводящих путей, диабет, заболевание почек, камни в мочевом пузыре и недержание мочи.

Кошки любят спать на кровати рядом со своим хозяином Фото: Freepik

Как отучить кошку ходить в туалет на кровать

Чтобы отучить кошку мочиться на кровать, может потребоваться некоторое время и терпение. После того как выяснили основную причину поведения, обычно необходимо изменить несколько аспектов ухода за любимцем и домашней обстановки.

1. Ветеринарный осмотр

При любой форме ненадлежащего испражнения важно исключить любые скрытые заболевания. Для этого нужно записаться на консультацию к ветеринару, который осмотрит кошку и может порекомендовать другие тесты, такие как анализы крови, мочи или УЗИ. Если у вашей кошки диагностировано заболевание, то для того, чтобы она не мочилась на кровать, необходимо следовать предписанному ветеринаром плану лечения.

2. Приведите в порядок лоток

Если вы думаете, что у вашей кошки проблемы с расположением лотка, видом используемого наполнителя или тем, как его чистя, – устраните проблему. Не исключено, что, скорее всего, придется попробовать несколько разных видов наполнителя, чтобы выяснить, какой больше нравится кошке, или переставить лоток, пока не найдете для него идеальное место.

При перемещении лотка следует помнить, что он не должен находиться слишком близко к еде и воде питомца, а также в шумном месте.

При чистке лотка убедитесь, что вы выгребаете его каждый день и полностью меняете наполнитель раз в неделю. Если у вас дома несколько кошек, то у каждой из них должен быть свой лоток. Кроме того, если кошки с проблемами суставов испытывают трудности с заходом и выходом из лотка, купите им более низкий лоток.

Лоток должен быть чистым и с наполнителем, который приятен животному Фото: Tesla

3. Ограничьте животное от стресса

Если вы понимаете, что вызывает у вашей кошки стресс или тревогу, то, по возможности, удалите источник этого. Конечно, это не сработает, если в доме появился новый ребенок или вы переезжаете в новый дом. В таких случаях нужно дать питомцу время привыкнуть к изменениям и предоставить ему безопасное место, куда он может спрятаться при необходимости.

4. Синтетические феромоны

Синтетические феромоны доступны в виде диффузоров и спреев и имитируют натуральные феромоны, которые выделяют кошки, когда чувствуют себя в безопасности и защищенности. Убедившись, что места для туалета вашей кошки в порядке, вы можете добавить диффузор в комнату, где ваша кошка проводит больше всего времени, чтобы помочь ей чувствовать себя спокойно и уверенно.

5. Чаще общайтесь с кошкой

Каждый день находите время, чтобы поиграть с кошкой. Игры помогают им снять стресс и меньше беспокоиться.

6. Используйте ферментный очиститель

Перед тем, как стирать постельное белье, на которое написала кошка, распылите ферментный очиститель прямо на то место, где осталось пятно от мочи. Такие очистители удаляют любой остаточный запах мочи, чтобы животное потом его не учуяло и не думало, что это – отличное место, чтобы снова пописать.

7. Распылите на кровать запах, который ненавидит кошка

Если ничего не помогает, вы можете попробовать отпугивающие средства, чтобы попытаться отбить охоту к поведению, например, распылив на одеяло запах, который ненавидит ваша кошка, чтобы сделать его менее привлекательным для нее. Как правило, кошки не любят цитрусовые запахи. Однако иногда придется перепробовать несколько разных ароматов, чтобы выбрать именно тот, от которого вашему питомцу перехочется гадить на кровати.

Запах цитрусовых отпугнет кошку Фото: Getty Images

8. Закрывайте дверь в спальню

Это, пожалуй, самый действенный, простой и дешевый способ сохранить свою постель и кровать сухой. Также не позволяйте кошке спать на кровати. Со временем у нее пропадет интерес, и она не будет стремиться превратить кровать не только в место отдыха, но и в туалет.

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