Ліжко замість лотка: чому кішки ходять до туалету на ліжко, і як із цим упоратися

Звичка кішок пісяти на ліжко стає для їхніх власників джерелом стресу і загрожує зіпсованою постільною білизною та матрацом, а також появою неприємного запаху.

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Власникам кішок напевно знайомі проблеми, коли їхні улюбленці ігнорують лоток і ходять до туалету по кутах, на килим і, що найнеприємніше, на ліжко. Як пише Catster, кішки пісяють на ліжку і в інших невідповідних місцях з кількох причин.

Проблеми з лотком

Навіть ті тварини, які з раннього віку привчені до лотка, можуть його ігнорувати, якщо їм не подобається наповнювач, а також місце, де стоїть їхній туалет. Ще одна причина — брудний лоток, у якому наповнювач міняється нерегулярно. Якщо лоток не відповідає "стандартам", кішки знайдуть зручніше для себе місце, щоб справити нужду, і часто це може бути ліжко або диван.

Тривожність

Кішки можуть страждати від тривожності, як і люди, тільки у них є інші способи справлятися з нею. Причини тривожності можуть бути різні, включно з переїздом у нове житло, появою нової людини або улюбленця в будинку, феєрверками, гучними звуками, будівництвом тощо.

Одним зі способів впоратися з тривожністю для кішки цілком може стати сечовипускання на ліжко. Коли тварина мочиться, вона залишає після себе феромони, які знаходить заспокійливими, що робить ліжко безпечнішим місцем для неї.

Вік

У кішок поважного віку часто можуть бути проблеми з суглобами, через які їм стає складніше вставати і спускатися або залазити і вилазити з речей. Для деяких кішок забратися на ліжко (особливо якщо є пандус або котячі сходи) може бути простіше, ніж вмоститися на лоток. У старих тварин також може спостерігатися зниження когнітивних здібностей з віком, через що вони часто забувають, де розташований лоток, і вибирають іншу рівну поверхню, якою може бути ліжко.

Проблеми зі здоров'ям

Існує безліч захворювань, які можуть змусити кішку пісяти на ліжку. Деякі з них включають ідіопатичний цистит, інфекції сечовивідних шляхів, діабет, захворювання нирок, камені в сечовому міхурі та нетримання сечі.

Кішки люблять спати на ліжку поруч зі своїм господарем Фото: Freepik

Як відучити кішку ходити в туалет на ліжко

Щоб відучити кішку мочитися на ліжко, може знадобитися деякий час і терпіння. Після того як з'ясували основну причину поведінки, зазвичай необхідно змінити кілька аспектів догляду за твариною і домашньої обстановки.

1. Ветеринарний огляд

За будь-якої форми неналежного випорожнення важливо виключити будь-які приховані захворювання. Для цього потрібно записатися на консультацію до ветеринара, який огляне кішку і може порекомендувати інші тести, такі як аналізи крові, сечі або УЗД. Якщо у вашої кішки діагностовано захворювання, то для того, щоб вона не мочилася на ліжко, необхідно дотримуватися запропонованого ветеринаром плану лікування.

2. Приведіть до ладу лоток

Якщо ви думаєте, що у вашої кішки проблеми з розташуванням лотка, видом використовуваного наповнювача або тим, як його чистити, — усуньте проблему. Не виключено, що, найімовірніше, доведеться спробувати кілька різних видів наповнювача, щоб з'ясувати, який більше подобається кішці, або переставити лоток, поки не знайдете для нього ідеальне місце.

Під час переміщення лотка слід пам'ятати, що він не повинен перебувати занадто близько до їжі та води улюбленця, а також у галасливому місці.

Під час чищення лотка переконайтеся, що ви вигрібаєте його щодня і повністю міняєте наповнювач раз на тиждень. Якщо у вас вдома кілька кішок, то у кожної з них має бути свій лоток. Крім того, якщо кішки з проблемами суглобів зазнають труднощів із заходом і виходом з лотка, купіть їм нижчий лоток.

Лоток має бути чистим і з наповнювачем, який приємний тварині Фото: Tesla

3. Обмежте тварину від стресу

Якщо ви розумієте, що викликає у вашої кішки стрес або тривогу, то, за можливості, видаліть джерело цього. Звісно, це не спрацює, якщо в домі з'явилася нова дитина або ви переїжджаєте в новий будинок. У таких випадках потрібно дати вихованцеві час звикнути до змін і надати йому безпечне місце, куди він може сховатися за необхідності.

4. Синтетичні феромони

Синтетичні феромони доступні у вигляді дифузорів і спреїв та імітують натуральні феромони, які виділяють кішки, коли почуваються в безпеці та захищеності. Переконавшись, що місця для туалету вашої кішки в порядку, ви можете додати дифузор у кімнату, де ваша кішка проводить найбільше часу, щоб допомогти їй почуватися спокійно і впевнено.

5. Частіше спілкуйтеся з кішкою

Щодня знаходьте час, щоб пограти з кішкою. Ігри допомагають їм зняти стрес і менше турбуватися.

6. Використовуйте ферментний очищувач

Перед тим, як прати постільну білизну, на яку пописала кішка, розпиліть ферментний очищувач прямо на те місце, де залишилася пляма від сечі. Такі очисники видаляють будь-який залишковий запах сечі, щоб тварина потім його не відчула і не думала, що це — чудове місце, щоб знову попісяти.

7. Розпорошіть на ліжко запах, який ненавидить кішка

Якщо нічого не допомагає, ви можете спробувати відлякувальні засоби, щоб спробувати відбити охоту до поведінки, наприклад, розпиливши на ковдру запах, який ненавидить ваша кішка, щоб зробити його менш привабливим для неї. Як правило, кішки не люблять цитрусові запахи. Однак іноді доведеться перепробувати кілька різних ароматів, щоб вибрати саме той, від якого вашому вихованцеві перехочеться гадити на ліжку.

Запах цитрусових відлякає кішку Фото: Getty Images

8. Закривайте двері в спальню

Це, мабуть, найдієвіший, найпростіший і найдешевший спосіб зберегти свою постіль і ліжко сухим. Також не дозволяйте кішці спати на ліжку. Згодом у неї пропаде інтерес, і вона не буде прагнути перетворити ліжко не тільки на місце відпочинку, а й на туалет.

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