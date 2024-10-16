Как распознать "энергетического вампира": 6 признаков того, что вы высасываете жизнь из своих друзей

Энергетическими вампирами часто называют людей, после общения с которыми другие чувствуют себя истощенными и уставшими.

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Хотя в разговоре часто можно услышать словосочетание "энергетический вампир", люди часто не понимают, что речь идет о них самих. Такие персоны истощают эмоциональную энергию других, намеренно или нет. Но существует много разных типов таких ужасных людей. Об этом рассказала Алла Свиринская, энергетическая целительница и автор бестселлера "Правила энергетики", пишет NYpost.

Слишком болтливый

Если вы иногда осознавали, что во время беседы говорили только вы, то это тревожный звоночек. И это может отталкивать от вас людей. "Другой человек часто чувствует себя в ловушке, не зная, как прервать ваш монолог. В конце концов они истощаются вашим неустанным требованием внимания. Очень важно общаться с людьми, а не просто говорить!" — советует эксперт Алла Свиринская.

Манипулятор

Кажется, некоторые люди обращаются к другим только тогда, когда им чего-то нужно, будь то приглашение или совет.

"Как только кто-то осознает, что им интересуются только за его связи и контакты, а его щедростью злоупотребляют, это может привести к длительному отсутствию доверия к новым людям", — говорит Алла и отмечает, что здоровая дружба должна приносить пользу всем.

Сплошной негатив

Если вы всегда видите только негативные стороны в любых ситуациях, то вы заставляете другого человека усомниться в себе и собственном позитивном мировоззрении. "Они должны "уменьшить" свой свет, чтобы разместить вашу тень. Вам нужно воспринимать вещи менее лично, признать, что люди совершают ошибки, и прекратить искажать нарративы, чтобы подтвердить свою идею о том, что все негативно и безнадежно. Это не так!" — говорит эксперт.

Сплетница

Большинство людей любят собираться вместе и немного поболтать со своими лучшими друзьями. Но когда вы постоянно сплетничаете о других и всех осуждаете, это может стать утомительным для других.

Люди часто делают это, чтобы повысить собственную низкую самооценку. Они возвышают себя, унижая других. Со временем друзья перестанут вам доверять, а дружба станет поверхностной и лишенной какой-либо интимной связи.

Звезда

Это нормально говорить о своих достижениях с друзьями, но некоторые люди имеют талант превращать каждый разговор в то, чтобы похвастаться собой.

"Даже если друг начинает разговор об их успехе или славе, этот человек найдет способ перекрутить это в свою пользу и свою невероятность. Ваши друзья начинают чувствовать себя просто зеркалами, в которых вы любуетесь своим собственным отражением. Вы заставляете людей чувствовать себя одинокими в вашем присутствии из-за вашей самоуглубленности и отсутствия сочувствия", — пояснила Алла.

Вечная жертва и мученик

Мир против вас? Что ж, если вы всегда будете вести себя как жертва или мученик, ваши друзья могут стать довольно скоро бывшими друзьями.

"Эти люди часто обращаются за советом к друзьям, а потом теряют интерес, если друг не поддерживает их нарратив жертвы", — сказала Алла. В такой ситуации люди чувствуют себя истощенными, ведь их используют, как мусорный бак, куда сбрасывают все негативные эмоции.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.

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