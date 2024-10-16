Як розпізнати "енергетичного вампіра": 6 ознак того, що ви висмоктуєте життя зі своїх друзів

Енергетичними вампірами часто називають людей, після спілкування із якими інші почуваються виснаженими та втомленими.

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Хоча в розмові часто можна почути словосполучення "енергетичний вампір", люди часто не розуміють, що йдеться про них самих. Такі персони виснажують емоційну енергію інших, навмисно чи ні. Але є багато різних типів таких жахливих людей. Про це розповіла Алла Свірінська, енергетична цілителька та автор бестселера "Правила енергетики", пише NYpost.

Занадто балакучий

Якщо ви іноді усвідомлювали, що під час бесіди говорили тільки ви, то це тривожний дзвіночок. І це може відштовхувати від вас людей. "Інша людина часто відчуває себе в пастці, не знаючи, як перервати ваш монолог. Зрештою вони виснажуються вашою невпинною вимогою уваги. Надзвичайно важливо спілкуватися з людьми, а не просто говорити!" — радить експертка Алла Свірінська.

Маніпулятор

Здається, деякі люди звертаються до інших лише тоді, коли їм чогось потрібно, чи то запрошення, чи порада.

"Як тільки хтось усвідомлює, що їм цікавляться тільки за його зв’язки та контакти, а його щедрістю зловживають, це може призвести до тривалої відсутності довіри до нових людей", — каже Алла та наголошує, що здорова дружба повинна приносити користь усім.

Суцільний негатив

Якщо ви завжди вбачаєте тільки негативні сторони у будь-яких ситуаціях, то ви змушуєте іншу людину засумніватися в собі та власному позитивному світогляді. "Вони мають "зменшити" своє світло, щоб розмістити вашу тінь. Вам потрібно сприймати речі менш особисто, визнати, що люди роблять помилки, і припинити перекручувати наративи, щоб підтвердити свою ідею про те, що все негативно та безнадійно. Це не так!" — каже експертка.

Пліткарка

Більшість людей люблять зібратися разом і трохи побалакати зі своїми найкращими друзями. Але коли ви постійно пліткуєте про інших і всіх засуджуєте, це може стати втомливим для інших.

Люди часто роблять це, щоб підвищити власну низьку самооцінку. Вони підносять себе, принижуючи інших. Згодом друзі перестануть вам довіряти, а дружба стане поверхневою та позбавленою будь-якого інтимного зв'язку.

Зірка

Це нормально говорити про свої досягнення з друзями, але деякі люди мають талант перетворювати кожну розмову на те, щоб похвалитися собою.

"Навіть якщо друг починає розмову про їхній успіх чи славу, ця людина знайде спосіб перекрутити це на свою користь і свою неймовірність. Ваші друзі починають відчувати себе просто дзеркалами, в яких ви милуєтеся власним відображенням. Ви змушуєте людей почуватися самотніми у вашій присутності через вашу самозаглибленість і відсутність співчуття", — пояснила Алла.

Вічна жертва і мученик

Світ проти вас? Що ж, якщо ви завжди будете поводитися як жертва чи мученик, ваші друзі можуть стати досить скоро колишніми друзями.

"Ці люди часто звертаються за порадою до друзів, а потім втрачають інтерес, якщо друг не підтримує їхній наратив жертви", – сказала Алла. В такій ситуації люди почуваються виснаженими, адже їх використовують, як сміттєвий бак, куди скидають всі негативні емоції.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.

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