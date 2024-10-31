Репа вместо тыквы: как празднуют Хэллоуин на его родине в Ирландии

Хэллоуин происходит из Ирландии, где кельты столетия назад праздновали Самайн и приносили жертвы богам.

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Хэллоуин сейчас – это день, когда все вырезают забавные рожицы на тыквах, наряжаются в костюмы и едят тыквенные пироги. Но чтобы ощутить праздник в полной мере, стоит отправиться в Ирландию, откуда и произошел этот праздник. И где отмечали его совсем не так, как в США, где задали моду на праздник с позитивным американским колоритом. Об этом пишет El Pais.

Празднование на холме Тлахтгу в Ирландии

Именно кельты начали отмечать Хэллоуин в ночь на 31 октября. Только называли его Самайном. Этот момент, прямо между осенним равноденствием и зимним солнцестоянием, не только возвещал о переменах в природе (дни сокращались, небо затягивали тучи, а деревья лишались листьев), но и знаменовал в календаре конец года и начало нового. Вот почему друиды (жрецы, хранители священных и светских знаний) приносили подношения своим богам, прося хорошего урожая. Помимо разжигания костров во всех домах, они зажигали коллективные костры, изображавшие солнце и располагавшиеся на вершинах холмов, на которые поднимались, одетые в одежду, воссоздающую лесных персонажей.

Друиды Фото: Getty Images

Также считалось, что эта ночь, полная странных энергий, была моментом, когда укреплялась связь между миром живых и миром мертвых: кельты верили, что умершие возвращались из загробного мира и ходили по земле.

"Эволюция того, что представляет собой Хэллоуин сегодня, проще, чем кажется: в северных странах приход осени настолько выражен, что его можно воспринимать почти как смерть природы: голые деревья, тусклая зелень и земля, покрытая листьями. В этом контексте человек размышляет о своей смерти: он думает об ушедших и им открывается дверь для возвращения", — объясняет Сесилия Феррари, гид, специализирующийся на археологии, из отдаленного графства Мит. Именно здесь каждый год возрождаются кельтские обряды.

Хэллоуин в США Фото: Getty Images

Эта территория, зажатая между рекой Шеннон и Ирландским морем, не только славится зелеными холмами, живописными деревушками и замками. Это также родина древних мифов и легенд. Не зря именно в графстве Мит находится Бру-на-Бойнне. Этот комплекс, по своим размерам и качеству, являющийся наиболее важным примером доисторического мегалитического комплекса в Европе, датируется примерно 3200 годом до нашей эры, то есть он предшествует пирамидам Египта. Объявленный объектом всемирного наследия ЮНЕСКО в 1993 году, этот некрополь, состоит из трех гигантских курганов, которым приписывают как церемониальное, так и погребальное использование.

В одном из них, так называемом Ньюгрейндже, каждое 21 декабря (как раз в день зимнего солнцестояния) наблюдается волшебное явление: солнечные лучи проникают сквозь щель и скользят по коридору, пока не осветят погребальную камеру.

В нескольких километрах к северу две впечатляющие руины источают новые загадки: одна — Монастербойс, построенная в VI веке и когда-то состоявшая из двух церквей, круглой башни и того, что считается лучшими кельтскими крестами в Ирландии. Остальные принадлежат древнему аббатству Меллифонт, первому цистерцианскому монастырю 1142 года, чьи руины призрачно покоятся в глубинах долины.

Друиды на холме Тлахтгу Фото: tripadvisor

Но давайте вернемся к происхождению Хэллоуина, слова, которое происходит от выражения "Канун дня Всех Святых". И давайте отправимся на Тлахтгу, холм, названный в честь волшебницы, которая умерла при рождении тройни. Это место, где у костра происходит первый Самайн. "Именно поэтому мы считаем, что это начало этого фестиваля со всеми его компонентами", — говорит Сиара Ни Крабхагайн, эксперт по истории Ирландии. "Из репы, которая со временем заменили тыквы, вырезали фонари, а подношения из фруктов и орехов, которые со временем заменили конфеты, служили для умилостивления духов", — добавляет она.

Намного позже, в этом уголке Ирландии, Хэллоуин по-прежнему остается поводом вновь пережить это древнее волшебство. Для этого существует фестиваль Пука, воссоздающий символическое зажжение костров Самайна (в этом году он отмечается с 31 октября по 3 ноября). Туристы заполняют улицы Трима и Атбоя, двух идиллических городов в графстве Мит, сохранивших свой средневековый колорит. Речь идет о гоблинах, духах и призраках, уступающих Пуке, дикому существу, вызывающему ужас среди жителей. Согласно кельтскому фольклору, этот персонаж появлялся ночью, чтобы уничтожить все, что видел. Иногда он даже стоял перед домом и называл кого-нибудь по имени. И если кто-то отзывался на его зов и выходил из дома, то его уже никто не видел.

Самайн в городе Трим Фото: tripadvisor

Древний восток Ирландии делает ночь Хэллоуина местом священного праздника, неисчерпаемым источником тайн, в котором тьма окрашена тысячами цветов. Особенно в Триме, где над внушительным замком проецируется световое шоу "Пробуждение духов". Кстати, именно здесь снимали фильм "Храброе сердце" с Мэлом Гибсоном, хотя действие эпического фильма происходило в Шотландии.

Напомним, ранее Фокус писал о том, почему люди уже столько столетий празднуют Хэллоуин.