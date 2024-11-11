Ученые выяснили, как выглядит идеальная женская фигура

Ученые провели два эксперимента, показав, что в независимости от типа фигуры, плавные и красивые изгибы тела неизменно привлекают больше, чем их отсутствие.

Профессор Рональд Хюбнер и Эмили Софи Уфкен из университета Констанца (Германия) вывели параметры идеального женского тела. Т его красота зависит не в пресловутых "90/60/90". Отчет об исследовании и результатах ученые опубликовали в научном журнале Scientific Reports.

Одной из конкретных пропорций, которую исследователи часто подчеркивают в исследованиях женской красоты, является соотношение талии и бедер. Оно рассчитывается путем деления окружности талии на окружность бедер. Более низкое соотношение талии и бедер, обычно около 0,7, часто связано с более высокими оценками привлекательности. Эволюционные психологи предполагают, что это соотношение может служить сигналом для здоровья и фертильности, сигнализируя потенциальным партнерам о том, что женщина может быть репродуктивно подходящей.

Однако Хюбнер и Уфкен задались вопросом, действительно ли только в талии и бедрах дело. Они хотели выяснить, может ли изгиб формы тела — характеристика, которая охватывает больше, чем просто измерения талии и бедер — предложить лучший предиктор привлекательности. В итоге они пришли к выводу, что хотя изгибы фигуры могут обеспечить более полное понимание формы тела, особенно при рассмотрении общих контуров туловища.

Чтобы изучить этот вопрос, исследователи провели два эксперимента, в обоих из которых участники оценивали привлекательность линейных рисунков, представляющих различные фигуры женского тела.

Сначала профессор Хюбнер показал 80 участникам мужского и женского пола простые линейные рисунки женщин. В первом эксперименте приняли участие в основном студенты из Университета Констанца, средний возраст которых составлял около 28-29 лет. Участникам показали набор из 12 линейных рисунков женских тел и попросили оценить каждую фигуру по шкале от 1 до 100, указав, насколько привлекательным они считают каждое тело. Важно отметить, что в этом эксперименте изгибы каждого рисунка идеально соответствовали соотношению талии к бедрам, то есть эти две черты были выровнены и, таким образом, не могли быть оценены независимо.

Как и предполагалось, рисунки с соотношением бедер и талии, близким к 0,7, неизменно оценивались как более привлекательные. Это соответствует идее о том, что окружность талии примерно на 30% меньше окружности бедер считается наиболее привлекательной. Полученные результаты соответствуют общему пониманию того, что более низкое соотношение талии к бедрам связано с более высокой привлекательностью.

В практически модельных фигурах респонденты реагировали на соотношение талии и бедер Фото: nature.com

В среднем рисунок "нормального веса" с этим идеальным соотношением имел оценку привлекательности 74, в то время как тело того же веса с соотношением один к одному получило оценку только 54.

Во втором эксперименте исследователи создали набор рисунков, где изгибы и соотношение талии к бедрам не были идеально согласованы. Это позволило бы им увидеть, какой из двух факторов лучше предсказывает, насколько привлекательными будут оценены рисунки.

Рисунки были сделаны с использованием изгибов, найденных на фотографиях реальных женщин, носящих очень тесные корсеты. Затем группе из 98 участников мужского и женского пола показали набор изображений и снова попросили оценить их по шкале от одного до 100.

У женщин с неидеальными фигурами на первое место выходили правильные изгибы тела Фото: nature.com

Как и прежде, соотношение талии к бедрам 0,7 было оценено как наиболее привлекательное для самых маленьких типов телосложения. Но когда дело дошло до более широких тел, меньшее соотношение талии к бедрам перестало быть единственным показателем привлекательности.

Фактически, самая большая ширина тела с соотношением 0,7 была оценена как наименее привлекательный тип телосложения с оценкой всего 17.

В целом, фигуры с уровнем изгибов в форме буквы S были оценены как наиболее привлекательные, независимо от соотношения их бедер к весу.

Что касается того, почему это так, ученые в очередной раз предполагают, что изгибы могут быть внешним признаком эволюционно желательных черт. Женщина с большой грудью и широкими бедрами могла выносить и родить здорового ребенка и долго кормить его своим молоком.

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